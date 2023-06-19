Лидер Китая надеется на улучшение взаимоотношения государств, после данной встречи

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Сегодня в Пекине прошла встреча между госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. До приезда американского политика в Китай, ни Вашингтон ни Пекин не анонсировали данную встречу.

В ходе 35-минутной беседы стороны сделали несколько важных заявлений.

"От того, смогут ли Китай и США правильно сосуществовать, зависят будущее и судьба человечества" - заявил Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном

Американский государственный секретарь заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем.

Также Си Цзиньпин заявил, что межгосударственное взаимодействие всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности, и надеется на то, что сегодняшняя встреча сможет улучшить отношения между странами.

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За последние годы это самый высокопоставленный политик США посетивший Пекин.