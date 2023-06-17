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США не позволят Украине вступить в НАТО по упрощенной программе
Киев должен полностью соответствовать всем требованиям к членам Альянса, наравне с другими странами НАТО
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  Ранее генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзникам по военно-политическому блоку необходимо договориться в частном порядке, об отмене плана действий по членству в Альянсе для более быстрого вступления. Иными словами,Столтенберг предлагает отменить ряд требований к Украине для вступления в НАТО.

  На вопрос, облегчат ли Соединенные Штаты путь к членству в НАТО для Украины, действующий президент Джо Байден ответил отрицательно. 

  "Мы не будем упрощать это для них" - ответил Байден подчеркнув, что Украина должна соответствовать всем стандартам члена НАТО, наравне с другими странами входящими в Альянс.

  Прежде мы уже разбирали эту тему, и приходили к выводам, что членство Украины в НАТО на данный момент попросту невозможно. Одними из наиболее приоритетных требований к кандидатам являются отсутствие действующих конфликтов и боевых действий государства, а также территориальных вопросов с соседствующими странами. Сегодня у Украины есть проблемы с обоими этими пунктами. Тем более возвращение полуострова Крым, Киев закрепил в своей конституции, что намертво закрепило невозможность отказаться от данных территорий в угоду вступления в блок НАТО.

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  Данные требования для членства в НАТО предъявляются к странам не просто так. В случае принятия государства по типу Украины, весь Альянс автоматически втянется в подобный конфликт. Последствия могут быть тяжелые для всего мира.

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