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Вооруженные силы Украины вновь предприняли попытку пробиться сквозь позиции Министерства Обороны России на Запорожском направлении, у города Орехов.
Колонны НАТОвской бронетехники продвигаются к позициям 291 и 70-го полков, пытаясь вклиниться между подразделениями российских войск. Это первая, за последнее время, дневная атака, ранее противник отказался от подобных действий в пользу ночных вылазок. Такое решение было принята в связи крупными потерями в первую неделю контрнаступления.
Перед наступлением украинские войска провели артиллерийскую подготовку по позициям российской армии. Сообщается, что противник вновь накрывает наша артиллерия, и ВСУ несут потери. На момент написания статьи нет информации, о результатах украинской атаки.
Также поступает информация, что противник пытался пробиться на Красно-Лиманском направлении. Украинские формирования продвигались районе Серебрянского Лесничества. Однако, в результате боя вооруженным силам Украины пришлось вернуться на исходные позиции понеся потери и оставив в лесу 2 подбитые БМП.