Версия RX 6600 Pulse, о который вы наверняка не слышали

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

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Хоть серия RX 6000 от AMD постепенно и уходит на второй план, так как уже вышли видеокарты 7000-ой линейки, но вопросы по ним остаются и сегодня.

Видеокарта RX 6600 актуальна сегодня и возможно даже будет фаворитом "Красных" геймеров ближайшие пару лет, как это было с моделями RX 470-580. Будучи конкурентом Nvidia RTX 3060, RX 6600 показывает хорошие результаты в разрешении FullHD и позволяет играть в любые современные игры на ультра-высоких настройках графики. Также в период майнинг-бума многие слышал, про модели RX 6600M, основанные на ноутбучных видеокартах. Данные модели хоть и могли похвастаться такой же производительностью, как дискретный вариант, но имели кучу нюансов: высокие температуры, неконтролируемые вентиляторы, отсутствие возможности разгона, также многие опасаются за надёжность подобного продукта.

Однако, в русскоязычном интернет пространстве мало кто слышал о существовании видеокарт Sapphire RX 6600 Pulse Lite Edition, а если точнее, вообще нет никакой информации по таким моделям, зато было предостаточно информации на англоязычных ресурсах.

На первый взгляд складывается ощущение, что данная видеокарта осталась без двух DP в результате неудачного ремонта, но, как оказалось, RX 6600 Lite Edition продавалась в США у официальных дилеров AMD.

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Как заявлено, Lite версия никак не отличается по производительности от обычной RX 6600, и вся разница сводится к меньшему количеству DisplayPort. К сожалению, по причине отсутствия данных моделей в продаже сложно сказать, насколько Lite Edition выгоднее обычной Pulse, однако, на иностранных ресурсах заявляют, что при покупке этих моделей можно было немного сэкономить.