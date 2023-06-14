Я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем - сказал он

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19 марта 2022 года Частная Военная Компания "Вагнер" прибыла на территорию проведения Специальной Военной Операции. По словам Евгения Пригожина бойцы компании пришли по первому же зову Родины и доблестно били врага до самого окончания операции "Бахмутская мясорубка". На данный момент подразделения ЧВК "Вагнер" находятся на двухмесячном отдыхе и занимаются доукомплектацией и подготовкой личного состава.

Накануне основатель компании заявил, что когда Родине понадобилась помощь "Вагнера", президент России Владимир Владимирович Путин пообещал все социальные гарантии со стороны государства.

"Я готов обеспечивать бойцов ЧВК «Вагнер», но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в СВО, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК «Вагнер» не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет.

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Что касается социальных гарантий, я думаю, что Государственная дума и Президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий. Потому что обычно участник боевых действий получает человек, который уже ушел из зоны СВО, либо ранен, либо получает его семья, потому что он убит. У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем" - заявил предприниматель.