Проведя некоторые манипуляции данным видеоускорителям можно найти место в геймерском ПК

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На канале одного из русскоязычных техно-блогеров появилось видео на любопытную тему. Как оказалось, видеокарты выпущенные исключительно в майнерских интересах, как например CMP 40HX, подлежат модернизации для дальнейшего использования в гейминге.

Автор канала "Мой Компьютер" приобрёл ради эксперимента видеокарту CMP 40HX. По сути данные видеокарты заявлены как аналог Nvidia GeForce RTX 2060 Super, однако в ходе своего эксперимента техно-энтузиаст прошил свою карту до RTX 2070. Стоит сразу отметить, что в игровых тестах CMP 40HX также не смогла показать производительность RTX 2070, отставая на те самые 10%, и показав результаты приближенные к RTX 2060 Super.

Также стоит иметь ввиду, что сама видеокарта не может выводить изображение на экран, и для использования CMP 40HX в гейминге потребуется иметь процессор с видеоядром. Как оказалось далее, данные модели работают лишь через 4 линии Pci-e стандарта 1.1. Однако, поискав информацию в интернете, и пообщавшись с опытными в этом вопросе людьми, автор выяснил, на видеокартах этой линейки физически отсутствуют конденсаторы на линиях Pci-e.

Всё что нужно, это запаять необходимые конденсаторы и видеокарта сможет выдавать полную производительность. Ускоритель после данной процедуры начинает показывать достойный результат в компьютерных играх, но это ещё не всё. Для того чтобы ускоритель смог работать с большинством технологий и ПО, необходимо пропатчить драйвера Nvidia специальной утилитой, которую можно найти на просторах GitHub. Пройдя по инструкции вы сможете запускать любые игры и программы, но опять же есть свои нюансы.



Как выяснилось, у CMP ускорителей не работают тензорные ядра, что не позволяет им использовать технологию DLSS в играх, и влияет на скорость работы в некоторых программах. Вдобавок, за счёт того, что изображение на монитор будет выводиться через другое устройство, технология G-Sync также будет недоступна.

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Тем не менее CMP 40HX на данный момент продаются в России от 8 тысяч рублей и по этой цене майнерские видеокарты могут быть неплохим решением например для владельцев Ryzen 5 5600G, в чьей системе не хватает лишь приличного видеоускорителя.