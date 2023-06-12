Внутри как сообщается, бойцы смогут найти иконы и детские письма, которые смогут поддержать их на СВО

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Уралвагонзавод отправляет на СВО новую партию танков Т-90М "Прорыв-3". Эшелон с модернизированными боевыми машинами как сообщается уже покинул Нижнетагильский вокзал и уже скоро будут переданы в подразделения.

Как сообщает пресс-служба предприятия, танки прошли все необходимые мероприятия и проверки перед отправкой. Это уже далеко не первая партия техники, которую корпорация направляет на Украину. Сотрудники завода работают в усиленном режим в три смены практически с самого начала Специальной Военной Операции.

Сообщается, что отправка танков сопровождалась торжественной церемонией, и в технику вложили детские письма и рисунки, вместе с иконами для поддержки наших бойцов на передовой.

Точное количество отправляемых машин не афишируется, и несмотря на двузначное количество, всё же Т-90М не участвует в СВО как основа. На Украине основной боевой машиной являются модели Т-72 в различных её модификациях. Более продвинутые Т-90М всё же в большей массе остаются на территории Российской Федерации, а на украинском театре боевых действий задействуются лишь в ограниченном количестве.

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