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Уралвагонзавод отправляет на СВО новую партию танков Т-90М "Прорыв-3". Эшелон с модернизированными боевыми машинами как сообщается уже покинул Нижнетагильский вокзал и уже скоро будут переданы в подразделения.
Как сообщает пресс-служба предприятия, танки прошли все необходимые мероприятия и проверки перед отправкой. Это уже далеко не первая партия техники, которую корпорация направляет на Украину. Сотрудники завода работают в усиленном режим в три смены практически с самого начала Специальной Военной Операции.
Сообщается, что отправка танков сопровождалась торжественной церемонией, и в технику вложили детские письма и рисунки, вместе с иконами для поддержки наших бойцов на передовой.
Точное количество отправляемых машин не афишируется, и несмотря на двузначное количество, всё же Т-90М не участвует в СВО как основа. На Украине основной боевой машиной являются модели Т-72 в различных её модификациях. Более продвинутые Т-90М всё же в большей массе остаются на территории Российской Федерации, а на украинском театре боевых действий задействуются лишь в ограниченном количестве.