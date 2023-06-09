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Высокопоставленные официальные лица в США считают, что от начавшегося пару дней назад украинского контрнаступления зависит, продолжит ли Запад финансировать администрацию Зеленского или же прекратит свою поддержку и начнёт склонять последнего к мирным переговорам с Россией.
Об этом пишет американская медиа-организация в области политической журналистики "POLITICO", ссылаясь на американских чиновников. В случае успеха у Джо Байдена не будет проблем запросить дополнительное финансирование для Украины в Палате Представителей, но в случае провала вооруженных сил Украины, действующий президент Соединенных Штатов рискует и вовсе потерять свой авторитет. С начала его президентства рейтинг поддержки населения и так успел побить все возможные антирекорды, а в случае поражения украинских войск, поддерживаемых блоком НАТО, американские конгрессмены могут отвернуться от украинского конфликта в сторону решения других проблем. Внимание, по мнению американских политиков, стоит уделить: неповиновению Саудовской Аравии желаниям Америки, обострению отношений с Китаем после инцидента в Тайваньском проливе и возможное размещение Китайской военной базы на Кубе.
Также в Вашингтоне обеспокоены тем, что украинские элементы наносят удары вглубь российских территорий. На фоне атаки БПЛА по Кремлю и ряда убийств российских политических деятелей на территории РФ, сложно объяснить общественности, что деньги выделяются на защиту Украины.