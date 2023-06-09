Складов с переданным Украине оружием становится всё меньше, а успехов в контрнаступлении у Киева пока нет

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В ночь с 8 на 9 июня 2023 года воздушно-космические силы Российской Федерации вновь нанесли ракетные удары по военной инфраструктуре Украины. Были уничтожены склады боеприпасов и военной техники, об этом заявили в Министерстве Обороны.

Но информация о массированном ракетном ударе поступила еще раньше сообщений от Министерства Обороны. В различных украинских каналах и пабликах в Телеграм уже ночью появились кадры с мест происшествий. Пожалуй самый впечатляющий авиаудар был нанесён в Умани Черкасской области, где судя по кадрам был уничтожен склад боеприпасов.

В первой части видео можно разглядеть в пожаре детонацию единичных боеприпасов, летящих в ночное небо после подрыва, а уже в середине видео происходит детонация всех оставшихся боеприпасов. Склад боеприпасов взлетел на воздух, оставляя за собой столп дыма, напоминающий гриб.

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Подобное можно было наблюдать при подрыве склада боеприпасов, располагавшийся в Тернополе, где хранились снаряды с обедненным ураном. ВСУ постепенно теряет присланное с Запада вооружение, боеприпасы и военную технику. Ранее Вашингтон заявлял, что США и союзники сделали всё что могли для грядущего украинского контрнаступления, подталкивая Зеленского ускорить свой поход, так как с каждым авиаударом ВКС России переданного оружия всё меньше.