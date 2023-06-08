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На многих участках фронта вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорваться сквозь российскую оборону. Большинство экспертов сходится во мнении, что это начало контрнаступления, формирования ВСУ пытаются найти слабое место и в дальнейшем развить наступление на прорванном участке.
Высказался по ситуации на линии соприкосновения Заместитель начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский. По словам чиновника, Киев переоценил готовность своих мобилизованных солдат к ожесточенной схватке. Наплывающие отряды ВСУ начинают теряться при встрече сопротивления, многие из них представляли себе контрнаступление как поход из точки А в точку Б, а русских солдат бегущими со всех ног.
"Противник перезагружается. Сейчас его действия можно назвать мелкой моторикой - многовекторность имеет и свои минусы. Он не выдохся, но понял, что не совсем адекватно оценил готовность своих насильно отмобилизованных солдат умирать. Стычки последних дней показали, что при упорстве с нашей стороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации: как же так, - нам говорили, что "русня" сразу побежит - а они стреляют, убивают нас... что-то тут не совсем так, как нам обещали...
Парни, упирайтесь, давите его... Повернулся спиной - убит. Валишь в него изо всех стволов - он начинает ходить по-малому, не снимая штанов. Держитесь, мужики!", - заявил Александр Ходаковский