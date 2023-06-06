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Накануне Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Андрей Картаполов высказал своё мнение по обстановке в стране. По словам политического деятеля, общество нуждается в срочной мобилизации. Речь идёт не о том, чтобы все взяли в руки оружие, а о мобилизации сознания.
"Нужна мобилизация общества, чтобы люди поняли, что ситуация непростая. Чтобы все на своих местах делали то, что должны. Это касается, прежде всего, общественного сознания нашего народа. Чтобы люди перестали думать, что все хорошо. Да, действительно сейчас сложный период", — заявил экс-заместитель министра обороны.
Данные мысли близки к заявлениям, озвученным ранее основателем Частной Военной Компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. Последний в одном из своих интервью настаивал на необходимости транслировать всё, что происходит на линии фронта. Не стоит создавать в средствах массовой информации иллюзию лёгкой победы и стараться закрасить всё вокруг, будто ничего не происходит. Общество должно мобилизоваться и вникать во все трудности государства.
Также Андрей Картаполов затронул тему мобилизации в вооруженные силы. По мнению политика, нет никакой необходимости проводить очередную волну мобилизации, за последние месяцы на контрактную службу в Министерство Обороны пришло порядка 130 тысяч добровольцев, а инициатива по СМС рассылке о получении повестки нацелена исключительно на призывников на срочную службу.