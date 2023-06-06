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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, о частичных разрушениях плотины Каховской гидроэлектростанций. Согласно его заявлениям, в результате ночных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины были повреждены задвижки.
Украинская же сторона заявляет, что дамба была подорвана российскими войсками. Однако, Владимир Леонтьев назвал данные заявления "бредом", а разрушения были итогом периодических обстрелов со стороны ВСУ.
Сама дамба по словам мэра в целости, повреждены только надводные сооружения, где размещались задвижки. В результате вода выше определенного уровня бесконтрольно стекает вниз по течению.
Слова мэра подтверждает и член администрации Запорожья Владимир Рогов, по его словам разрушения плотины и последующий за этим ущерб полностью на совести украинских формирований, обстреливавших Каховскую ГЭС из артиллерии. Конструкция попросту не выдержала.
Уровень воды ниже по течению поднялся на 2.5 метра. В Херсоне и в ряде других населенных пунктов расположенных на берегу Днепра проводится эвакуация.