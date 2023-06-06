Уровень воды ниже по течению поднялся на 2.5 метра

реклама

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, о частичных разрушениях плотины Каховской гидроэлектростанций. Согласно его заявлениям, в результате ночных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины были повреждены задвижки.

Украинская же сторона заявляет, что дамба была подорвана российскими войсками. Однако, Владимир Леонтьев назвал данные заявления "бредом", а разрушения были итогом периодических обстрелов со стороны ВСУ.

Сама дамба по словам мэра в целости, повреждены только надводные сооружения, где размещались задвижки. В результате вода выше определенного уровня бесконтрольно стекает вниз по течению.

Слова мэра подтверждает и член администрации Запорожья Владимир Рогов, по его словам разрушения плотины и последующий за этим ущерб полностью на совести украинских формирований, обстреливавших Каховскую ГЭС из артиллерии. Конструкция попросту не выдержала.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Уровень воды ниже по течению поднялся на 2.5 метра. В Херсоне и в ряде других населенных пунктов расположенных на берегу Днепра проводится эвакуация.