реклама
За последние сутки по телевидению и радио транслировали срочное обращение Владимира Владимировича Путина. В этом обращении говорилось о тяжёлых боях в ряде приграничных регионов. Местным жителям предлагалось покинуть свои дома и без паники выезжать вглубь Российской Федерации. Также в обращении лидер страны объявил всеобщую мобилизацию.
В Кремле прокомментировали данные видео и аудиосообщения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, всё это фейки, попавшие в средства массовой информации за счёт взлома украинскими спецслужбами. На данный момент проблему удалось ликвидировать.
В сети продолжают распространять видеозаписи с данными фейками, под видом настоящего обращения Владимира Путина. Украинская пропаганда тем самым пытается вызвать панику у населения России.
"Показанное в некоторых телесетях "экстренное обращение Путина" - это взлом. Специалисты уже взяли под контроль и ликвидировали его", - Дмитрий Песков.