Вашингтон возлагает большие надежды на украинское контрнаступление, причем ждёт его в ближайшее время

реклама

2 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки и их союзники предоставили Киеву всё необходимое для начала долгожданного украинского контрнаступления.

Напомним, что с первых месяцев 2023 года западные высокопоставленные чиновники делали ставку на весеннее контрнаступление Украины. Уже в феврале этого года Украина начала получать первые танки от блока NATO: немецкие Leopard, британские Challenger 2, французские AMX. К концу марта Киев уже имел внушительный автопарк, собранный из броневиков, БМП, БТР и другой военной техники западного образца. Уже к маю Альянс забил украинские склады необходимым количеством боеприпасов, в том числе и снарядами с обедненным ураном. За период конфликта в странах NATO прошли обучение десятки тысяч украинских военнослужащих.

Однако, весна прошла, грунт подсох, а серьёзных успехов на фронтах до сих пор нет, за исключением пересечения границы Белгородской области и обстрелов приграничных сел. А за это время ВКС России вскрывали один склад с боеприпасами за другим. Самым нашумевшим случаем был взрыв в городе Хмельницком, где сдетонировали огромные запасы снарядов с обедненным ураном.

"Когда оно начнется — решать Киеву, однако в Вашингтоне уверены, что сделали все возможное" - отметил чиновник

рекомендации -40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр -20000р на Ryzen 3950X - пора брать

Подобными заявлениями западные политики дают понять, что хотели бы увидеть какие-либо результаты на земле, а не просто заполнять украинские склады до очередных прилетов с фейерверками.