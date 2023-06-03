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2 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки и их союзники предоставили Киеву всё необходимое для начала долгожданного украинского контрнаступления.
Напомним, что с первых месяцев 2023 года западные высокопоставленные чиновники делали ставку на весеннее контрнаступление Украины. Уже в феврале этого года Украина начала получать первые танки от блока NATO: немецкие Leopard, британские Challenger 2, французские AMX. К концу марта Киев уже имел внушительный автопарк, собранный из броневиков, БМП, БТР и другой военной техники западного образца. Уже к маю Альянс забил украинские склады необходимым количеством боеприпасов, в том числе и снарядами с обедненным ураном. За период конфликта в странах NATO прошли обучение десятки тысяч украинских военнослужащих.
Однако, весна прошла, грунт подсох, а серьёзных успехов на фронтах до сих пор нет, за исключением пересечения границы Белгородской области и обстрелов приграничных сел. А за это время ВКС России вскрывали один склад с боеприпасами за другим. Самым нашумевшим случаем был взрыв в городе Хмельницком, где сдетонировали огромные запасы снарядов с обедненным ураном.
"Когда оно начнется — решать Киеву, однако в Вашингтоне уверены, что сделали все возможное" - отметил чиновник
Подобными заявлениями западные политики дают понять, что хотели бы увидеть какие-либо результаты на земле, а не просто заполнять украинские склады до очередных прилетов с фейерверками.