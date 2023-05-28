Температура видеокарты не превышала 85 градусов

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Среди сборщиков ПК имеется немалый процент фанатов компактного исполнения, желающих собрать производительную игровую либо рабочую станцию в миниатюрном корпусе, но с высокой производительностью.

Зачастую проблемой подобных решений становится отвод тепла. Если мы собираем систему на встроенном в процессор графическом ядре, то, к сожалению, на данный момент ни один ЦПУ не способен похвастаться производительностью видеоядра на уровне современных дискретных видеокарт, даже из бюджетного сегмента. А в случае установки дополнительного видеоускорителя, нам приходится либо закрывать глаза на высокие температуры нашей печки, либо выбирать более просторный корпус.

В руки одного из русскоязычных блогеров попало решение от компании MINISFORUM, построенное на 8-ядерном 16-поточном AMD Ryzen 9 6900HX и видеокарте Radeon RX 6600m. Всю эту мощь производитель уместил в коробочку размером 205 на 203 мм и толщиной 7 см. Как можно понять из названий процессора и видеокарты, внутри установлена ноутбучная материнская плата со всеми вытекающими, но главной особенностью данного решения является великолепно продуманная система охлаждения.

7 тепловых трубок и массивный радиатор с двумя вертушками не дают разогреться процессору до 80 градусов при полной нагрузке, а RX 6600m при любом сценарии удерживается ниже 85 градусов. При этом, как заявляет автор видео, даже в стресс-тестах система остается достаточно тихой.

Также по словам блогера, RX 6600m разогнана прямо с коробки до уровня дискретной модели. Несложно догадаться, что с MINISFORUM HX99G можно будет запустить абсолютно любые современные проекты на максимальных настройках графики в разрешении FullHD или даже QuadHD.





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Однако, портит всю картину высокая стоимость данного изделия, по крайней мере на момент написания статьи. Будем надеяться что в скором времени продукты компании MINISFORUM станут доступнее, ведь это отличное решение для любителей компактных ПК за оптимальную стоимость.