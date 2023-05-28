Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Русскоязычный ютубер показал MinisForum HX99G - Ryzen 9 и Radeon RX 6600m в корпусе 20х20х7 см
Температура видеокарты не превышала 85 градусов
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

реклама

  Среди сборщиков ПК имеется немалый процент фанатов компактного исполнения, желающих собрать производительную игровую либо рабочую станцию в миниатюрном корпусе, но с высокой производительностью.

  Зачастую проблемой подобных решений становится отвод тепла. Если мы собираем систему на встроенном в процессор графическом ядре, то, к сожалению, на данный момент ни один ЦПУ не способен похвастаться производительностью видеоядра на уровне современных дискретных видеокарт, даже из бюджетного сегмента. А в случае установки дополнительного видеоускорителя, нам приходится либо закрывать глаза на высокие температуры нашей печки, либо выбирать более просторный корпус.

  В руки одного из русскоязычных блогеров попало решение от компании MINISFORUM, построенное на 8-ядерном 16-поточном AMD Ryzen 9 6900HX и видеокарте Radeon RX 6600m. Всю эту мощь производитель уместил в коробочку размером 205 на 203 мм и толщиной 7 см. Как можно понять из названий процессора и видеокарты, внутри установлена ноутбучная материнская плата со всеми вытекающими, но главной особенностью данного решения является великолепно продуманная система охлаждения.

  7 тепловых трубок и массивный радиатор с двумя вертушками не дают разогреться процессору до 80 градусов при полной нагрузке, а RX 6600m при любом сценарии удерживается ниже 85 градусов. При этом, как заявляет автор видео, даже в стресс-тестах система остается достаточно тихой.

  Также по словам блогера, RX 6600m разогнана прямо с коробки до уровня дискретной модели. Несложно догадаться, что с MINISFORUM HX99G можно будет запустить абсолютно любые современные проекты на максимальных настройках графики в разрешении FullHD или даже QuadHD.


рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

  Однако, портит всю картину высокая стоимость данного изделия, по крайней мере на момент написания статьи. Будем надеяться что в скором времени продукты компании MINISFORUM станут доступнее, ведь это отличное решение для любителей компактных ПК за оптимальную стоимость.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #ryzen #radeon #корпус #тесты #гейминг #игровой пк #rx 6600 #мини
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая версия CPU-Z получила поддержку процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000
Acer разрабатывает GeForce RTX 4090 с моноблочным жидкостным охлаждением без внешнего радиатора
Acer готовит видеокарты PREDATOR RTX 4090 и RX 7900
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
75
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
35
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
24
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
14
CNN рассказало, почему запад бездействует в вопросе поставок иранского оружия в Россию
1
Представлен новый рейтинг суперкомпьютеров
+
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
4
Пригожин предупредил обмениваемых пленных: Если в следующий раз вас увидим - сами знаете результат
4
Разработчики The Lord of the Rings: Gollum извинились перед игроками за состояние игры
3
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
4
Новый имплант между головным и спинным мозгом помог парализованному человеку снова ходить
2
Новая карта NVIDIA RTX 4060 Ti спустя полтора дня после релиза продаётся ниже рекомендованной цены
5
Глава Генштаба США: F-16 не станут «волшебной палочкой» для Украины
+
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
+
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
12
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
2
The Washington Post рассказало о главных причинах роста госдолга США
4
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Как Radeon RX 6750 ХТ стала самой выгодной видеокартой для 2К и обошла новую GeForce RTX 4060 Ti
13

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
31
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
18
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
28
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
15
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
33
Продолжаю работу над проектом ChimbaBench, и как забытая строчка кода решила большую проблему
12
Мои впечатления от игры Dead Island Riptide. Часть 3
+
Volkswagen Transporter Type 2 не собирается уходить с дорог Европы
6

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
21:10
Проснулся. H*70 в H*10 используют еще со времен H370=>H310 и не только асус. https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/H310M-D3H-rev-11#sp https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/H310M-DS2V-rev-11#kf
Asus использует в ряде новых H510 материнских плат чипсеты H470
Aaa
21:08
призвать миллион во первых не получится, а во вторых ты не путай - толпа толстых лысых старых хилых гражданских это не армия ни разу. Хоть миллион хоть 10. Они умирать начинают задолго до передовой, а...
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
Sergey Lavrenyk
21:08
А вот фотография ещё с "Пятидневной войны", где видно заднюю часть корпуса ракеты 9М723К1 с отстреленными пусковыми установками ложных целей. Так что, если вы чего-то не знаете, то это не значит, что ...
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Евгений Сом
21:06
Это где ты такого бреда нахватался? видимо свинок там зомбируют по полной. У фау 1 не было даже 1 маха. ДА блин обычные истребители летают быстрее, чем фау 1 )))
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
beltar
21:05
Читайте внимательно, даже в 1945-ом обычная пехота - это 80%. Мех. соединения - это относительно немногочисленные и дефицитные высокоподвижные козыри в руках командования. В РККА до 1945-го, например,...
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
Bernigan
21:04
Так и у 6600 8 линий, и у 7600, я думаю что и у 7600XT так же будет, и 128 Бит все
При работе в режиме PCIe 3.0 новая GeForce RTX 4060 Ti может даже уступать RTX 3060 Ti
Sergey Lavrenyk
21:04
А здесь чётко видно 6 круглых горловин пусковых установок ложных целей 9Б899 вокруг сопла двигателя ракеты 9М723.
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Евгений Сом
21:03
Спутников слежения как у амеров нет и это вообще то хреново.
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
beltar
21:02
Для этого есть стратегические склады. Одеть и дать автоматы не беда, однако авиации и иных сложных видов оружия больше за месяц-два не станет, т. е. люди даже если их послать на передовую будут по бол...
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
overclockers
21:02
малоподвижная пехота это пмв. в вмв пехота на грузовиках, мотоциклах и бтр вообще то
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем