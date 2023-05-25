Самая энергоэффективная Nvidia GeForce RTX 4090 приносит 0.35 доллара. На рынке видеокарт ожидается коррекция

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Спустя более 8 месяцев после перехода криптопроекта Ethereum на алгоритм консенсуса Proof of Stake, майнеры вновь вплотную упёрлись в расходы на электроэнергию.

Согласно одному из майнинг-калькуляторов, являющимся на сегодня самым популярным в сообществе майнеров на видеокартах, даже топовые решения от Nvidia GeForce RTX 4090 и RTX 4080 не могут похвастаться хоть каким-либо существенным доходом.



Если говорить о предшествующем поколении GeForce RTX 3000-ой линейки, то добывить криптовалюту на данных менее энергоэффективных адаптерах и вовсе убыточно.



Виной всему очередная просадки на рынке цифровых активов, где за последние недели существенно потеряли в стоимости майнерские монеты по типу Kaspa, Radiant, Nexa, Firo, Etc, Ironfish и другие.

Несмотря на изменения в плане доходности, сложность в различных проектах продолжает расти, но стоит полагать, что ближайшее время многие криптошахтеры будут вынуждены приостановить свою деятельность и отключить всё своё оборудование. Часть этих видеокарт вновь окажется на вторичном рынке, что в свою очередь отразится и на доступности.

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В случае сохранения данной тенденции, у желающих обновить своё компьютерное железо, а в частности приобрести более мощный графический процессор, появится отличная возможность провести апгрейд.