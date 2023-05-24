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Окончание "Бахмутской мясорубки" оставило много вопросов, кто же остался в большем плюсе от данного операции: украинские подразделения, сопротивляющиеся натиску "Музыкантов" в течение 224 дней, или бойцы Частной Военной Компании "Вагнер", выдавившие последнего украинского солдата из города Артёмовск?
Ранее Евгений Пригожин комментировал, во сколько раз больше должна быть группировка, штурмующая Артёмовск согласно «Методике оперативно-тактических расчетов», утвержденной Министерством Обороны, но конкретных цифр, какой именно контингент брал город, не сообщил.
Накануне основатель Частной Военной Компании "Вагнер" поделился окончательными цифрами, касательно количества задействованных в Артёмовске бойцов с обеих сторон конфликта. По словам Пригожина, единомоментно со стороны ВСУ в Бахмуте оборонялись до 82 тысяч военнослужащих, а штурм города осуществляла группировка в 30-35 тысяч человек. За период взятия Артёмовска Украина потеряла порядка 50 тысяч убитыми и 50-70 тысяч ранеными, в то время как подразделения ЧВК "Вагнер" потеряли 15-20 тысяч погибшими и 25-35 тысяч ранеными. Также Евгений Пригожин отметил, что количество потерь было бы намного меньше при полноценном снабжении необходимым объёмом боеприпасов.
Согласно всем канонам военной науки, данная операция - настоящий феномен, сравнимый с взятием крепости "Измаил", когда русские войска, находясь в меньшинстве, смогли захватить его и понести при этом в разы меньше потерь, нежели обороняющие твердыню.