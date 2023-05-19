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После подтверждения передачи Киеву тяжелой бронированной техники НАТОвского образца, в частности речь идёт о поставках немецких танков Leopard 1-го и 2-го поколений и различных модификаций, а также британских танков Challenger 2 и американских M1 Abrams, Великобритания решила передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном.
Лондон при этом заявил, что данные поставки не будут иметь никакого радиоактивного следа, и вред окружающей среде причинён не будет, а подобные снаряды лишь помогут с большим успехом пробивать российскую технику.
Накануне Воздушно-космические Силы Российской Федерации провели массированные авиаудары по военной инфраструктуре Украины. Судя по имеющимся материалам на просторах интернета, работа авиации была весьма успешной.
За минувшие дни было уничтожено несколько складов с боеприпасами. В сети также ходили слухи, что на этих складах могли храниться снаряды с обедненным ураном, переданные ранее Украине Лондоном.
Данную информацию подтвердил секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев. По его словам, радиоактивное облако, образовавшееся в результате детонации снарядов с обедненным ураном, движется в сторону Западной Европы.
До этого британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявлял, что Королевство не обязано участвовать в решении проблем, связанных с применением переданных Украине боеприпасов.