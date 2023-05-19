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Радиоактивное облако после детонации боеприпасов НАТО движется в Европу из Украины
Об этом заявил секретарь совета безопасности и экс-глава ФСБ России Николай Патрушев
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  После подтверждения передачи Киеву тяжелой бронированной техники НАТОвского образца, в частности речь идёт о поставках немецких танков Leopard 1-го и 2-го поколений и различных модификаций, а также британских танков Challenger 2 и американских M1 Abrams, Великобритания решила передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

  Лондон при этом заявил, что данные поставки не будут иметь никакого радиоактивного следа, и вред окружающей среде причинён не будет, а подобные снаряды лишь помогут с большим успехом пробивать российскую технику.

  Накануне Воздушно-космические Силы Российской Федерации провели массированные авиаудары по военной инфраструктуре Украины. Судя по имеющимся материалам на просторах интернета, работа авиации была весьма успешной.

  За минувшие дни было уничтожено несколько складов с боеприпасами. В сети также ходили слухи, что на этих складах могли храниться снаряды с обедненным ураном, переданные ранее Украине Лондоном.

  Данную информацию подтвердил секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев. По его словам, радиоактивное облако, образовавшееся в результате детонации снарядов с обедненным ураном, движется в сторону Западной Европы.

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  До этого британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявлял, что Королевство не обязано участвовать в решении проблем, связанных с применением переданных Украине боеприпасов.

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#россия #украина #сво #европа #специальная военная операция #великобритания #война #боеприпасы #вкс
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