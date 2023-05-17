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С самого первого Майнинг-бума на видеокартах, геймерское сообщество невзлюбило предпринимателей, начавших собирать целые майнинг-фермы на видеоускорителях. Причины предельно ясны. Товарищи скупающие оптом сразу кучу видеокарт создали настоящий дефицит на рынке графических процессоров. Все мы помним периоды времени, когда в магазинах вовсе не было достойных видеокарт, а лишь офисные затычки для вывода изображения и сёрфинга в браузере. Когда при этом на прилавке появлялись актуальные игровые адаптеры, цены на них в разы превышали рекомендованные значения.
Майнинг стал наравне с каким-либо традиционным бизнесом, ведь не зря власти различных стран так озабочены взысканием налогов с данного рода деятельности. Но вот появляется проект, который может прийтись по душе и геймерскому сообществу.
Gamepass Network - проект чьи токены можно добыть не только путём традиционного майнинга, но и просто играя в компьютерные игры. Речь идёт не о конкретной игре по типу "играй-зарабатывай". Один из русскоязычных майнер-блогеров продемонстрировал, добываются монеты на консенсусе Proof of Game.
Если кратко, то пользователь привязывает свой профиль в Steam, путём ввода различных команд в Discord-боте проекта, а затем просто играете в любимую онлайн-игру. На данный момент из игр доступна лишь Dota 2, но если верить команде разработчиков, в скором времени будут доступны и другие популярные проекты. По словам автора видео, на данный момент доход от данного занятия составляет до 1.6 доллара за победу.