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В социальных сетях и мессенджерах наблюдается всё больше сообщений из Незалежной. Согласно ряду различных источников, Воздушно-космические Силы Российской Федерации вновь наносят авиаудары по военной инфраструктуре и стратегическим объектам Украины.
Ранее поступала информация, о вылете группы стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Однако, не было известно с какой целью были подняты русские "Медведи". Результат их вылета стал очевиден буквально за последние часы
На фото можно увидеть последствия прилёта по городу Тернополь. По предварительной информации был уничтожен ещё один склад снабжения вооруженных сил Украины, в промышленной зоне. Подтверждение уже поступило и от местных органов власти. Михайло Головко глава Тернопольского областного совета сообщил о прилёте в своих социальных сетях и телеграм-каналах. Появляются кадры с прилётами в Харьковской области.
Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, но все результаты ночной работы Вооруженных Сил Российской Федерации мы узнаем лишь на утро 14 мая.