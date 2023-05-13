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Пригожин обрисовал все изменения в зоне СВО и предположил как дальше будут действовать ВСУ
В общем, показал наглядно, откуда готовится нападение (с)
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  13 мая 2023 года основатель Частной Военной Компании "Вагнер" подробно обрисовал сложившуюся ситуацию на Артёмовском фронте, и разобрал возможные последствия всего происходящего на полях сражений.

  В первую очередь предприниматель опроверг заявления от Министерства Обороны, касательно перегруппировки на более выгодные позиции, так как в результате отхода подразделений МО, была потеряна одна из выгоднейших позиций - самая высокая точка, с которой контролировалась последняя дорога, связывающая украинскую группировку в Артёмовске с остальными силами ВСУ.

  Также Евгений Пригожин ещё раз закрепил, что все передвижения и атаки ВСУ, в составе небольших групп, это начало того самого контрнаступления. Украинские формирования прощупывают линию обороны, и после этого начинают наращивать группировку на тех участках, где удается пробить защиту.

  На карте глава ЧВК "Вагнер" наглядно продемонстрировал, в каких направлениях возможно дальнейшее продвижение украинских сил. По его мнению Киев намерен в первую очередь уничтожить "Оркестр", отрезая отдельные позиции занимаемые "Музыкантами" от основных сил. Затем постепенно выровнить линию фронта, также методом отрезания отдельных частей, от основных группировки Специальной Военной Операции.

  По мнению Пригожина, действовать необходимо уже прямо сейчас, чтобы не оказаться в ситуации, когда поздно что-либо решать.

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