В Хмельницкой области в результате авиаудара был уничтожен склад с боеприпасами, также были повреждены железнодорожные пути

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В ночь с 12 на 13 мая Воздушно-космические Силы Российской Федерации вновь нанесли удары по украинским военным объектам. Воздушная тревога звучала по большей части украинских регионов.

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По имеющейся информации, взрывы были слышны в Киевской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой и Запорожской областях. В сети распространяются фото с результатами ударов по Николаеву.

Предположительно в данной точке формировались силы, готовящиеся к формированию Днепра.

Самый крупный пожар фиксировали в Хмельницкой области. Там судя по всему был уничтожен обширный склад боеприпасов, так как после первого взрыва, грохот детонации различных снарядов был слышен до самого утра.



"Украинские Железные Дороги" сообщает, что в связи с ночными прилётами, движение поездов на некоторых участках путей остановлено. Часть составов пустят по объездным направлениям. Также сообщается, что помимо военной инфраструктуры, удары были нанесены по скоплениям украинских военнослужащих.

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Учитывая немалое количество прилётов и характер объектов, по которым пришлись удары, Российская Армия старается ослабить готовящееся украинское контрнаступление.