В ночь с 12 на 13 мая Воздушно-космические Силы Российской Федерации вновь нанесли удары по украинским военным объектам. Воздушная тревога звучала по большей части украинских регионов.
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По имеющейся информации, взрывы были слышны в Киевской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой и Запорожской областях. В сети распространяются фото с результатами ударов по Николаеву.
Предположительно в данной точке формировались силы, готовящиеся к формированию Днепра.
Самый крупный пожар фиксировали в Хмельницкой области. Там судя по всему был уничтожен обширный склад боеприпасов, так как после первого взрыва, грохот детонации различных снарядов был слышен до самого утра.
"Украинские Железные Дороги" сообщает, что в связи с ночными прилётами, движение поездов на некоторых участках путей остановлено. Часть составов пустят по объездным направлениям. Также сообщается, что помимо военной инфраструктуры, удары были нанесены по скоплениям украинских военнослужащих.
Учитывая немалое количество прилётов и характер объектов, по которым пришлись удары, Российская Армия старается ослабить готовящееся украинское контрнаступление.