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На Артёмовском направлении продолжаются ожесточенные бои, между бойцами ЧВК "Вагнер" и военнослужащими вооруженных сил Украины. "Музыканты" продвигаются вперёд, вычищая один дом за другим, несмотря на нерешённые проблемы с нехваткой боеприпасов и вооружением.
По словам основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина, под контролем украинских формирований остаётся чуть меньше двух квадратных километров, порядка двух десятков многоэтажных построек, если не брать в расчет прилегающие дома частного сектора.
Однако, согласно заявлениям Пригожина, взятие Бахмута не несёт за собой какой-либо стратегической значимости, а вся суть "Бахмутской мясорубки" заключалась в стягивании и уничтожении украинских сил, с чем бойцы ЧВК "Вагнер" успешно справились, но в условиях снарядного голода и ухудшением ситуации на флангах, вся кампания "Оркестра" может быть загублена. В своих источниках Евгений Пригожин сообщает, что подразделения Министерства Обороны, поставленные прикрывать фланги ЧВК "Вагнер", попросту оставляют свои позиции, тем самым облегчают задачу ВСУ по окружению "Музыкантов".
Также накануне предприниматель пригласил министра обороны Сергея Шойгу, лично посетить Бахмутское направление и дать оценку всему происходящему.