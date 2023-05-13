Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают вычищать Артёмовск от украинских военнослужащих и иностранных наемников

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

реклама

На Артёмовском направлении продолжаются ожесточенные бои, между бойцами ЧВК "Вагнер" и военнослужащими вооруженных сил Украины. "Музыканты" продвигаются вперёд, вычищая один дом за другим, несмотря на нерешённые проблемы с нехваткой боеприпасов и вооружением.

По словам основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина, под контролем украинских формирований остаётся чуть меньше двух квадратных километров, порядка двух десятков многоэтажных построек, если не брать в расчет прилегающие дома частного сектора.

Однако, согласно заявлениям Пригожина, взятие Бахмута не несёт за собой какой-либо стратегической значимости, а вся суть "Бахмутской мясорубки" заключалась в стягивании и уничтожении украинских сил, с чем бойцы ЧВК "Вагнер" успешно справились, но в условиях снарядного голода и ухудшением ситуации на флангах, вся кампания "Оркестра" может быть загублена. В своих источниках Евгений Пригожин сообщает, что подразделения Министерства Обороны, поставленные прикрывать фланги ЧВК "Вагнер", попросту оставляют свои позиции, тем самым облегчают задачу ВСУ по окружению "Музыкантов".

Также накануне предприниматель пригласил министра обороны Сергея Шойгу, лично посетить Бахмутское направление и дать оценку всему происходящему.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -15000р на Ryzen 3950X - пора брать RX 7900XT подешевела на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде