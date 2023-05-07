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ЧВК Вагнер получит необходимое количество боеприпасов и вооружения
Евгений Пригожин получил распространение, в котором говорится, что подразделения компании будут получать всё необходимое для продолжения своей работы
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  Минувшим утром пресс-служба "Конкорд" опубликовала на своих ресурсах очередное сообщение основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

  В нём говорится, что подразделения компании получат всё необходимое, для ведения боевых действий на Бахмутском направлении. Вооружение и боеприпасы будут переданы в полном объеме, и ЧВК "Вагнер" сможет работать так как посчитает нужным, для взятия города. Помимо этого в распоряжении пояснялось, что фланги также будут надежно прикрыты силами Министерства Обороны, для предотвращения возможности противника отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от остальной группировки Специальной Военной Операции.

  Помимо всего вышеперечисленного, в качестве представителя от Министерства Обороны, координирующим взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и ВС РФ, будет выступать Генерал Армии Сергей Суровикин. Офицер прошедший Чеченскую Кампанию, Военную Операцию в Сирии и занимающий должность заместителя командующего группировкой войск на Украине.

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  В добавок Евгений Пригожин сообщил, что всем сотрудникам было предложено перейти в какие-либо другие подразделения по желанию, будь то Министерство Обороны или "Ахмат". Ни один сотрудник не согласился покинуть ЧВК "Вагнер".

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#украина #сво #вагнер #бахмут #специальная военная операция #оружие #чвк #евгений пригожин #боеприпасы #суровикин
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