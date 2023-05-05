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Евгений Пригожин обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову
Минувшей ночью пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала эмоциональное видео основателя ЧВК "Вагнер"
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  Уже не первый месяц между Министерством Обороны и Частной Военной Компанией "Вагнер" наблюдается конфликт на почве нехватки боеприпасов на передовой. По мнению основателя ЧВК "Вагнер", в российских хранилищах и складах есть большие запасы необходимых боеприпасов, в частности снаряды для артиллерийских орудий, а снарядный голод вызван лишь по прихоти определённых лиц, имеющих контроль над распределением этих самых запасов.

  Ранее Евгений Пригожин уже записывал аудиосообщение, с требованием увеличить поставки боеприпасов, к своей записи основатель Группы "Вагнер" приложил фото, на котором можно было лицезреть результаты снарядного голода. По заявлению Пригожина, нехватка боеприпасов повышает смертность бойцов аж в 5 раз.

  Минувшей ночью пресс-служба "Конкорд" опубликовала очередное обращение Евгения Викторовича, на этот раз в видеоформате. Основатель ЧВК "Вагнер" обратился к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генерального Валерию Герасимову на фоне погибших 4 мая 2023 года бойцов. В своём эмоциональном обращении Евгений Пригожин напоминает чиновникам причастным к сложившимся обстоятельствам, что каждый из пожертвовавших собой бойцов является чьим-то сыном или отцом, и этих потерь можно было избежать всего лишь поставкой необходимого количества боеприпасов. По словам Пригожина, пока бойцы отдают свои жизни на фронте, дети чиновников проводят свои дни в ночных клубах и записывают сторис в социальных сетях.

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#россия #украина #сво #вагнер #бахмут #специальная военная операция #чвк #пригожин #шойгу #герасимов
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