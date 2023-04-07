За последние недели российский рубль существенно ослабел к другим мировым валютам

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут





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За последние месяцы российский рубль серьёзно ослаб к иностранным валютам. В течение сегодняшней торговой сессии цена за один американский доллар приблизилась к отметке в 83 рубля. Столь резкое ослабление рубля произошло в связи с сокращением экспорта отечественных энергоносителей, а также недавним снижением цен на энергоносители. По словам министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, учитывая последние изменения на рынке энергоносителей, а конкретно решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, стоит ожидать в ближайшее будущее смены тренда, и постепенного укрепления рубля.

Будем следить за происходящим на мировых рынках, а пока разберёмся насколько сильно повышение цен отразилось непосредственно на нас. На китайской торговой площадке AliExpress, внутренний курс американского доллара достиг 86 рублей 74 копеек, в начале года он колебался в диапазоне от 64 до 68 рублей за условную единицу. На примере смартфона POCO F3 на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, можно уследить как изменилась цена для среднестатистического пользователя в России.







Если ранее цена колебалась в районе 19-21 тысячи рублей, то уже сегодня за старичка F3 придётся выложить в районе 25-26 тысяч рублей. Цена изменилась примерно на 20%.

Также мы ранее рассматривали бюджетный видеоадаптер с наличием всех современных технологий: DLSS, RTX и достаточной производительностью, способной обеспечить плавность игры во всех современных играх в FullHD разрешении.

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Ранее решение Nvidia RTX 2060 super с 8 гигабайтами видеопамяти обходилось примерно 14-15 тысяч российских рублей, сейчас же цена выросла до 17-18 тысяч. Будем надеяться, что прогноз Антона Силуанова сбудется, и в скором времени нас ждёт столь же стремительное укрепление рубля.