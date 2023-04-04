Окупаемость новинки составляет в моменте чуть более 560 суток

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

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Ранее мы уже разбирали выросшие за последние недели криптопроекты, работающие на консенсусе Proof of Work. За последние сутки в лидеры по доходности пробился проект Radiant(RXD), достигнув 3 апреля 2023 года своих пиковых значений в 0.003903 доллара. К сегодняшнему дню цена скорректировалась на 30% от этой отметки, тем не менее криптовалюта является самой прибыльной для майнеров на видеокартах.

Согласно имеющимся в сети данным, привычная нам видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti выдаёт на алгоритме SHA512/256 в районе 800 MH/s, при потреблении в 180 W. Вбивая эти значения в майнинг калькулятор и указывая стоимость розетки в 4 рубля за киловатт/час, мы получим следующие значения

Учитывая стоимость Nvidia RTX 3060 Ti в 39 тысяч рублей, мы получаем окупаемость в моменте чуть более двух лет, что по мнению большинства майнинг блогеров, является неплохим показателем, в условиях продолжающейся криптозимы.

Если же разобрать доходность новенького флагмана от зелёных, в лице Nvidia RTX 4090 за 149 тысяч рублей, мы получим следующие цифры

Учитывая прибыльность в 262 рубля с учетом расходов на электроэнергию, окупаемость флагмана в моменте составляет чуть более 560 суток.

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По мнению некоторых майнинг-блогеров, столь резкий скачок доходности можно рассматривать как первые звоночки, приближающейся очередной волны майнинг-бума, однако, общемировые экономические показатели отрицают какой-либо стремительный рост на рынках, в том числе и криптовалютном. А что нас ждёт впереди, покажет только время.