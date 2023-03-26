реклама
Ранее Евгений Пригожин написал письмо в адрес Министерства Обороны Российской Федерации с просьбой прикрыть фланги подразделений Частной Военной Компании "Вагнер", продвигающихся на Бахмутском направлении.
По словам основателя данной компании, имеется информация о скоплении серьёзных сил украинской армии вблизи Артёмовска (Бахмут). Евгений Пригожин уже заявлял, что в негативном сценарии развития событий подразделения ЧВК "Вагнер" могут оказаться в окружении после полного блокирования украинской группировки в самом Артёмовске. Однако, в случае прикрытия флангов силами Министерства Обороны, провести данный манёвр Вооруженным Силам Украины не удастся.
В пресс-службу Евгения Пригожина поступил вопрос от одного из средств массовой информации:
"Вы неоднократно заявляли, что Вам нужна поддержка на флангах, в том числе в открытом письме Министру обороны РФ С.К. Шойгу от 20 марта. Были ли приняты какие-либо меры?"
На что предприниматель однозначно ответил, что Министерство Обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. Судя по всему, стороны вновь сумели отложить свои разногласия и начали работать сообща, что не может не радовать.