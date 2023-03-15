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На очередном пленарном заседании Государственной Думы был принят закон "О запрете дискредитации и клеветы в отношении участников Специальной Военной Операции". Данный законопроект вызвал немало споров в социальных сетях и различных форумах.
Сегодня в ходе заседания Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Володин Вячеслав Викторович объяснил, для чего именно принимаются такие суровые меры.
По словам политического деятеля, когда-то, после завершения афганской кампании, государство не сумело достойно позаботиться о своих ветеранах. Проливавшие кровь в Кабуле и Кандагаре, выполняя интернациональный долг, бойцы Красной Армии не получили на родине должного почёта и уважения. В период 90-ых престиж армии и вовсе рухнул ниже плинтуса, а воины приехавшие после Афганистана и вовсе оказались дискредитированы.
По мнению Вячеслава Володина, Россия не должна допустить ошибок прошлого. Каждый солдат который находится в зоне проведения СВО, или уже вернувшийся домой из окопов, должен быть уверен, что по приезду домой он будет защищён законом. И неважно, был ли он среди кадровых военнослужащих, был ли он мобилизован или же поехал в качестве добровольца.