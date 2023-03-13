По мнению основателя ЧВК "Вагнер", в России необходимо развивать свою идеологию, по примеру Американской борьбы "За демократию"

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За многие годы на Западе укоренилась идеология борьбы "За демократию". Что это значит? Это настолько гениальный инструмент, который позволяет обосновать практически любые действия Соединенных Штатов Америки, будь то политическое вмешательство, устранение лидеров, ввод армии, в любой точке земного шара. Сильная идеологическая база, построенная на стремлении одарить всех окружающих демократией, даёт неплохую мотивацию, непосредственно самим бойцам вооруженных сил США. В конечном итоге, все солдаты в армии знают: "Мы делаем это, так как защищаем демократию".

Как именно работает насаждение демократии от Соединенных Штатов разбирать не будем, у них на это отработанные стратегия и подход.

А вот что по поводу идеологии заявил Евгений Пригожин:

"Имея достаточно глубокий опыт ведения боевых действий, все более очевидным становится, что эффективность бойцов увеличивается в случае, если они правильно идеологически подкованы: «Ни шагу назад», «Это наш дом», «Мы боремся за справедливость» и так далее."

По мнению основателя Частной Военной Компании "Вагнер", помимо боевых навыков и опыта, есть необходимость подготавливать бойцов идеологически. На данный момент в "Оркестре" царит необходимость бороться «За Правду». И стоит продумать, как начать качественно подготавливать бойцов не только физически, но и морально.

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"Идеологическая подготовка, на мой взгляд, кратно увеличит эффективность применения наших подразделений" - добавил предприниматель.