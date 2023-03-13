Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Идеологическая подготовка кратно увеличит эффективность применения наших подразделений - Е. Пригожин
По мнению основателя ЧВК "Вагнер", в России необходимо развивать свою идеологию, по примеру Американской борьбы "За демократию"
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

  За многие годы на Западе укоренилась идеология борьбы "За демократию". Что это значит? Это настолько гениальный инструмент, который позволяет обосновать практически любые действия Соединенных Штатов Америки, будь то политическое вмешательство, устранение лидеров, ввод армии, в любой точке земного шара. Сильная идеологическая база, построенная на стремлении одарить всех окружающих демократией, даёт неплохую мотивацию, непосредственно самим бойцам вооруженных сил США. В конечном итоге, все солдаты в армии знают: "Мы делаем это, так как защищаем демократию".

  Как именно работает насаждение демократии от Соединенных Штатов разбирать не будем, у них на это отработанные стратегия и подход.

  А вот что по поводу идеологии заявил Евгений Пригожин: 

 "Имея достаточно глубокий опыт ведения боевых действий, все более очевидным становится, что эффективность бойцов увеличивается в случае, если они правильно идеологически подкованы: «Ни шагу назад», «Это наш дом», «Мы боремся за справедливость» и так далее."

  По мнению основателя Частной Военной Компании "Вагнер", помимо боевых навыков и опыта, есть необходимость подготавливать бойцов идеологически. На данный момент в "Оркестре" царит необходимость бороться «За Правду». И стоит продумать, как начать качественно подготавливать бойцов не только физически, но и морально.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

  "Идеологическая подготовка, на мой взгляд, кратно увеличит эффективность применения наших подразделений" - добавил предприниматель.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сша #украина #сво #война #вагнер #специальная военная операция #чвк #евгений пригожин #идеология
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Разрабы Сталкера 2 обвинили российских хакеров в утечке 30Гб исходников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
56
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
4
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
106
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
7
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
3
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
18
Ford отзовёт 18 электрических пикапов F-150 Lightning из-за риска возгорания
6
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
7
Китайские бренды штурмуют Amazon и Newegg, поскольку не смогли продать видеокарты NVIDIA майнерам
16
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
С начала этого года TSMC смогла нарастить выручку на 13,8%
2
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о рекордных доходах в 2022 году
+
Пригожин сравнил Санкт-Петербург с Бахмутом
4
Встроенная Radeon 780M по производительности будет конкурировать с настольной RTX 2050
7
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
9
Развитие ИИ делает возможным управление ударных беспилотников командными беспилотниками
+
Японские разработчики предлагают создавать съедобные дроны для участия в спасательных операциях
2
США и Европа ужесточат контроль за экспортом компонентов в Россию через третьи страны
18

Популярные статьи

Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
33
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
9
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
8
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
14
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
31
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
63
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
18
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
22
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
8
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
17

Сейчас обсуждают

_KVV
21:10
к тебе тот же вопрос...
Ценник комплекта из Ryzen 7 7700X, матплаты на базе X670E и 32 Гбайт DDR5-6000 опустился ниже $500
Андрей Рябко
21:08
Когда же в России научатся работать сообща,а не тянуть одеяло на себя.Была Мандрива в старое время,сообщество энтузиастов нескольких стран её поддерживало,потом все разобрались и получили росу убогую,...
Об отечественных операционных системах
хахахер
21:06
не байдун США управляет,а серые кардиналы и они походу ошибку за ошибкой делают щас.Пиндосы долго думают перед решением,а тут их загнали в цейтнот,а если времени нет,человек начинает совершать ошибки,...
Байден пообещал «найти виноватых в банковском кризисе»
Bernigan
21:06
Нигде 1010 не видел
AMD без лишнего шума запустила самую дешевую карту RDNA2 – RX 6300 на 2Gb памяти за $60
Dimkovski
21:05
Наконец-то адекватная сборка, в которой видеокарта решает, и где нет охлада за 4к на холодный 11400 и SSD M2 за 10к, но карта 3050 ))))) Всё норм. Но я бы усрался и взял 3060Ti. Сразу +30% fps от 306...
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
kilobait3
21:05
с её ценой она нах не нужна!
Об отечественных операционных системах
nonses84
21:04
Могут ещё Китай обвинить с Ираном. Вот питух загнал свою страну , а теперь ищет виноватых🤦
Байден пообещал «найти виноватых в банковском кризисе»
Aaa
21:02
подозреваю что основное вооружение это ракеты
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
Artful
21:02
Не приходя в сознание.
Байден пообещал «найти виноватых в банковском кризисе»
kilobait3
21:02
а те что худые пздц какие грамотные! простейших вещей не в состоянии сделать.
Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем