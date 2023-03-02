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Впервые о Частная Военная Компании стало широко известно в период проведения Сирийской Кампании силами Российской Федерации. В этот промежуток времени появилось и нашумевшее видео с бойцами ЧВК Вагнер, казнившими сирийского предателя, который находясь под крылом музыкантов, осуществлял наводку артиллерии по позициям ребят. Одним словом, Сирия стала отправной точкой в истории уже прославленного на весь мир "Оркестра".
Не многие знают, что утихший совсем недавно конфликт между основателем компании Евгением Пригожиным и высшим руководством Министерства Обороны, берёт своё начало намного раньше, чем период проведения специальной военной операции на Украине. Пресс-служба Пригожина опубликовала ответ бизнесмена, на вопрос, о награждении бойцов ЧВК "Вагнер" медалями "За освобождение Пальмиры".
По словам Евгения Викторовича, ни один из бойцов его компании не получил полагающейся им медали. Более тысячи бойцов подразделения, каждый день ставили свою жизнь на кон, ради освобождения Пальмиры, но ни одного из них этой медалью не наградили. Также основатель ЧВК добавил, что в самом Министерстве Обороны, эта медаль есть чуть-ли не у каждый секретарши в приемной. Такая же история и с медалью "За Сирию".
По мнению бизнесмена, всё дело в передёргивании истории в пользу отдельно взятых личностей. Когда пользуясь бюрократическим положением, просто забирают себе все лавры.