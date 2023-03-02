Основатель ЧВК Вагнер поделился подробностями, о награждении бойцов в ходе Сирийской Кампании

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Впервые о Частная Военная Компании стало широко известно в период проведения Сирийской Кампании силами Российской Федерации. В этот промежуток времени появилось и нашумевшее видео с бойцами ЧВК Вагнер, казнившими сирийского предателя, который находясь под крылом музыкантов, осуществлял наводку артиллерии по позициям ребят. Одним словом, Сирия стала отправной точкой в истории уже прославленного на весь мир "Оркестра".

Не многие знают, что утихший совсем недавно конфликт между основателем компании Евгением Пригожиным и высшим руководством Министерства Обороны, берёт своё начало намного раньше, чем период проведения специальной военной операции на Украине. Пресс-служба Пригожина опубликовала ответ бизнесмена, на вопрос, о награждении бойцов ЧВК "Вагнер" медалями "За освобождение Пальмиры".

По словам Евгения Викторовича, ни один из бойцов его компании не получил полагающейся им медали. Более тысячи бойцов подразделения, каждый день ставили свою жизнь на кон, ради освобождения Пальмиры, но ни одного из них этой медалью не наградили. Также основатель ЧВК добавил, что в самом Министерстве Обороны, эта медаль есть чуть-ли не у каждый секретарши в приемной. Такая же история и с медалью "За Сирию".

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По мнению бизнесмена, всё дело в передёргивании истории в пользу отдельно взятых личностей. Когда пользуясь бюрократическим положением, просто забирают себе все лавры.