Сообщается, что силовые структуры уничтожают диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, просочившуюся на территорию России

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Поступают сообщения о диверсионно-разведывательной группе, проникшей на территорию Российской Федерации. Информацию подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По имеющимся данным, в село Любечане Климовского района проникли украинские боевики.

Руками диверсантов был убит один мирный житель, перевозивший детей в школу. Один ребёнок был ранен. На данный момент силовые структуры зачищают село от украинских боевиков. Сообщается об огневом соприкосновении. Также в селе Сушаны Брянской области загорелся жилой дом в результате атаки беспилотным летательным аппаратом. В очередной раз украинские войска обстреливают и Курскую область, об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

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К сожалению, такие атаки могут участиться, и приграничные регионы само собой являются самыми уязвимыми. За 2022 год под удар ВСУ попали населённые пункты Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской областей. Беспилотные летательные аппараты проникали даже вглубь Российской Федерации. Будем следить за происходящим.