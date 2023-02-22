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В своём выступлении, лидер России Владимир Владимирович Путин, охватил практически все актуальные вопросы по государству, начиная положением дел на фронтах, заканчивая планами в культурной сфере.
В конце концов президент не обошёл стороной и разгоревшийся конфликт, между высшим звеном Министерства Обороны и основателем Частной Военной Компании Вагнера Евгением Пригожиным.
"Надо убрать, хочу это подчеркнуть, любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Всё для дела, всё для результата - на это должно быть всё нацелено." - озвучил Владимир Владимирович в ходе своего послания.
Хоть в данном выражении и не было конкретных имён, фамилий, наименований структур, но всем стало очевидно, к кому именно это адресовано.
Уже не первую неделю между Министерством Обороны и ЧВК Вагнера наблюдаются некие сложности во взаимодействии. Но если ранее эти моменты не вызывали реальных проблем, а являлись лишь медийной партией, то прямо сейчас это выливается в настоящий саботаж. В первую очередь ранее стало известно, что отказ от набора бойцов из исправительных учреждений, произошёл не по инициативе самой ЧВК Вагнера. Затем появилось видео, на котором бойцы "оркестра" попросили снабдить их артиллерийскими боеприпасами, так как у их подразделения ощущается снарядный голод.
Позже данную проблему озвучил сам Евгений Пригожин. По словам Маэстро, от снабжения боеприпасами ЧВК Вагнера отрезало Министерство Обороны, запретив выдавать снаряды на нужды компании. Также Пригожин заявил, что для возобновления поставок боеприпасов, от него требуют извиниться и подчиниться.
Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.