В своём выступлении Владимир Путин озвучил необходимость оставить все межведомственные разногласия и работать на достижение целей

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

В своём выступлении, лидер России Владимир Владимирович Путин, охватил практически все актуальные вопросы по государству, начиная положением дел на фронтах, заканчивая планами в культурной сфере.

В конце концов президент не обошёл стороной и разгоревшийся конфликт, между высшим звеном Министерства Обороны и основателем Частной Военной Компании Вагнера Евгением Пригожиным.

"Надо убрать, хочу это подчеркнуть, любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Всё для дела, всё для результата - на это должно быть всё нацелено." - озвучил Владимир Владимирович в ходе своего послания.

Хоть в данном выражении и не было конкретных имён, фамилий, наименований структур, но всем стало очевидно, к кому именно это адресовано.

Уже не первую неделю между Министерством Обороны и ЧВК Вагнера наблюдаются некие сложности во взаимодействии. Но если ранее эти моменты не вызывали реальных проблем, а являлись лишь медийной партией, то прямо сейчас это выливается в настоящий саботаж. В первую очередь ранее стало известно, что отказ от набора бойцов из исправительных учреждений, произошёл не по инициативе самой ЧВК Вагнера. Затем появилось видео, на котором бойцы "оркестра" попросили снабдить их артиллерийскими боеприпасами, так как у их подразделения ощущается снарядный голод.

Позже данную проблему озвучил сам Евгений Пригожин. По словам Маэстро, от снабжения боеприпасами ЧВК Вагнера отрезало Министерство Обороны, запретив выдавать снаряды на нужды компании. Также Пригожин заявил, что для возобновления поставок боеприпасов, от него требуют извиниться и подчиниться.

Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом



