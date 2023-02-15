Основатель Группы Вагнера представил журналистам "Казнённого" живым и здоровым

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Совсем недавно интернет облетело новое видео, на котором бывший заключенный - Дмитрий Якущенко, дезертировавший на четвёртый день из рядов Частной Военной Компании Вагнера, на камеру заявлял, о желании воевать на украинской армии, против российских солдат. Эти заявления Дмитрий сделал находясь в украинском плену, одному из журналистов Незалежной.

Якущенко родом из Крыма, там же был неоднократно судим, среди преступлений имеются разбой и убийство. После начала Специальной Военной Операции, заключенный получил последний шанс искупить свою вину кровью. Такой шанс был предоставлен Группой Вагнер, вступив в ряды ЧВК и честно выполнив свою часть контракта, заключенный лишается судимости и выходит на свободу с денежным довольствованием рядового бойца компании. Но есть ряд пунктов, нарушение которых жестко наказывается. Среди них - сдача в плен.

Ярким примером подобного наказания, стал случай с бежавшим заключенным Евгением Нужиным. Казнённым на камеру за нарушение контракта, путём кувалдирования. На прошлой неделе в телеграм-каналах распространяли аналогичное видео с Дмитрием Якущенко, но качество изображения разделило пользователей интернета на два лагеря: тех кому показалось видео постановкой, и тех кто уверен в его правдивости.

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Точку в этом вопросе поставили Евгений Пригожин и сам "Кувалдированный". По словам вернувшегося из плена, ему приходилось говорить всё то, что от него требовали. По словам основателя ЧВК Вагнера - вернувшись в строй, боец принёс массу нужной информации.