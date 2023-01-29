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Конфликт между Россией и Украиной длится уже почти год, а некоторые государства не имеют чёткой политической позиции, по отношению к сложившейся ситуации. Также неуверенно себя показывает на политической арене власти Израиля.
Однако, посол Израиля в Германии - гражданин Рон Просто, в своём интервью немецкой новостной газете "Ostthüringer Zeitung", рассказал, что Израиль помогает Украине на порядок больше, чем об этом заявляют публично. По его словам, армия Израиля блокирует часть поставок оружия из Ирана в другие страны, среди которых и бесплатные летательные аппараты поставляемые Тегераном Российской Федерации. Также дипломат признал, что полностью блокировать поставки не получится, а держаться в тени их вынуждает наличие россиян в Сирии, и крупное еврейское сообщество внутри самой России.
За последние сутки на территории Ирана произошла череда взрывов, в которых власти Тегерана обвиняют США и Израиль. Как сообщается, атаке подверглись военные заводы, объекты нефтяной инфраструктуры, а также здания ядерной промышленности. Официально Израиль на себя не берёт ответственность.