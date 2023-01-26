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По итогу, чтобы вынудить Олафа Шольца действовать более уверенно в вопросе помощи Киеву, Джо Байден решился отправить Незалежной партию из 31 танка M1 Abrams.
Незамедлительно, министерство обороны Германии дало отмашку на передачу танков Leopard 2 армии Зеленского. При этом Берлин и сам осуществит поставку 14 танков из своих запасов, но пока неизвестно точно, сколько немецких машин поставят другие западные страны. До сих витает в воздухе и вопрос, какую конкретно модификацию танка Leopard 2 стоит ожидать ВСУ? Также Киев получит 14 британских танков Challenger 2.
Многие эксперты сходятся во мнении, что поставки данных боевых машин, не смогут изменить исход войны, но неприятностей нашим бойцам доставить успеют. Это большая победа на информационной войне. После долгих просьб и запросов, получить эти танки, является настоящей победой для Украинских властей. Однако, всё не так просто, ведь в случае крупных потерь данных танков на полях сражений, неминуемо этот ход станет антирекламой для самих стран и их машин. Социальные сети заполнят кадры с уничтоженной НАТОвской техникой. Это же являлось одной из причин отказа российского командования, использовать в ходе специальной военной операции танки Т14 Армата.
Также высоки шансы, что поставляемая техника окажется в руках российской армии, и будет изучена более детально.