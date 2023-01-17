реклама
Ровно 4 месяца прошло с тех пор, как проект Ethereum перешел с консенсуса Proof of Work на долгожданный Proof of Stake, и майнеры на видеокартах лишились стабильного высокого заработка в криптоиндустрии. Но стоит отметить, на этом жизнь майнинга не оборвалась окончательно, сразу же начали появляться различные пародии на монету №2 криптовалютного рынка. Всякие EthPOW, ETHO, ETHGEM, ETHF, всё это клоны оригинального проекта, с единственным предназначением - майнинг.
За эти месяцы успели неплохо заработать шахтёры, добывающие в долгую криптовалюты Kaspa и Radiant. Показывая среднестатистическую суточную доходность, данные криптовалюты периодически показывали многократный рост. Последние недели большого шуму навел проект Aleo и майнерский пул Aleo1to. Со своим предложением сдачи в аренду майнинг оборудования и программным обеспечением, позволяющим обходить требования к вычислительной мощности процессора, им удалось подтолкнуть вверх вторичный рынок видеокарт.
А на подходе нас может ожидать очередной подобный проект - Iron Fish, криптопроект, который запустит в ближайшие дни свою тестовую сеть. Тестовая сеть будет работать на консенсусе Proof of Work, а значит подразумевает вознаграждение для майнеров. Сам проект позиционируется, как доступная и полностью конфиденциальная платформа, главным принципом которой является неприкосновенность частной жизни.
Последнее время появляется всё больше проектов, обещающих полную конфиденциальность и анонимность, при этом против этих самых проектов развернулась самая настоящая компания со стороны американских регуляторов, требующих от криптовалют прозрачности и контроля.
Если данный проект сумеет навести такой же шум как проект Aleo, то есть вероятность получить очередную волну роста цен на видеокарты. Будем внимательно следить за рынком и майнинг индустрией.