Стоимость младшего флагмана в лице RTX 3080 на 10 ГБ вновь достиг 80 тысяч рублей

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Новая торговая неделя началась с серьёзного падения отечественной валюты к американскому доллару. За последние сутки курс торговой пары USD/RUB вырос до отметки в 67 рублей 72 копейки за условную единицу. В свою очередь на этих новостях продолжают расти цены на видеоадаптеры. Не прошло и пары дней с последнего повышения цен, как разбираемая нами ранее Nvidia GeForce RTX 3080 с 10 гигабайтами видеопамяти подорожала до 79,090 рублей.

Напомним, буквально в конце ноября эти же модели были доступны от 63 тысяч рублей, что согласитесь, ощутимо дешевле нынешнего ценника. В этот же период до 50 тысяч рублей можно было приобрести Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, которая на 19 декабря 2022 года стоит уже 56,890 рублей.

Видеокарта за последние недели прибавила от 15 до 20% к стоимости, и это в условиях, когда майнинг на видеокартах остаётся бесперспективным.

Более бюджетная Nvidia GeForce RTX 3060 Ti подорожала уже до 43,290 рублей

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Буквально два дня назад мы могли приобрести эту же модель за 41,590 рублей, а еще раньше RTX 3060 Ti продавались дешевле 35 тысяч. Возникает ощущение, что в дальнейшие месяцы картину будет меняться вовсе не в лучшую сторону и цены на видеоадаптеры продолжат расти. В воздухе витает некое чувство дежавю, будем надеяться, что цены не достигнут прошлогодних значений.