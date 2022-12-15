За последнее время инфляция в США пошла на спад, а Федеральная Резервная Система начала снижать темпы повышения процентных ставок

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Кажется, что рынки могут спокойно выдохнуть, ведь Федеральной Резервной Системе наконец удалось обуздать инфляцию. За последние месяцы инфляция начала медленно, но уверенно уходить на спад, об этом нам говорят отчеты Федерального Бюро Статистики Труда США. Если конкретнее, согласно их отчетам, по итогам ноября, базовая инфляция составила всего 6%, при ожиданиях в 6.1%,и предыдущих показателях на уровне 6.3%. На этом фоне рынке сразу же пошли вверх, Bitcoin в моменте превысил 18,300 долларов за монету, Ethereum превысил 1,350 долларов за токен. Вместе с этим ФРС Соединенных Штатов повысила ключевую процентную ставку всего на 50 базисных пунктов, что на самом деле кажется позитивом для рынков, ведь на последних четырёх заседаниях ставку поднимали на 75 базисных пунктов.

Но почему же рынки начали падение после заседания и итогового выступления Джерома Пауэлла? Суть в том, что в своём выступлении глава ФРС обозначил продолжение ведения жесткой борьбы с инфляцией, которое по словам Пауэлла в 2023 году может привести к рецессии на американском рынке. Если такие заявления уже делает Джером Пауэлл, значит в 2023 году вполне возможен такой поворот, и своей речью глава ФРС подготавливает инвесторов и других игроков рынка. Собственно на эти заявления рынок и отреагировал падением. Напомним, ранее в своих выступлениях Джером старался быть оптимистом, до 2022 года он и вовсе отрицал возможность наступления рецессии.

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На данный момент ключевая ставка в США на уровне 4,25-4,5%, Bitcoin торгуется на уровне 17,700 долларов, вторая криптовалюта торгуется в районе 1,280 долларов, судя по всему рынок после этих событий стабилизировался.