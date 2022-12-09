Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Финансовые эксперты прогнозируют падение российского рубля к середине 2023 года
Последние изменения в мировой экономике и новые санкции могут серьёзно повлиять на курс отечественной валюты
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

   За этот год не слабо потрясло курс отечественного рубля. После плавного планомерного снижения к отметке в 70-75 рублей за 1 доллар, с началом специальной военной операции резко рухнул к отметке 140 рублей за американский зелёный, однако, спустя какое-то время отечественная валюта стала неумолимо укрепляться, и в самых пиковых значениях мы увидели 50-54 рубля за 1 доллар. В этот же момент Минфин очнулся, и начал предпринимать срочные шаги для ослабления российского рубля, так как начали страдать экспортёры, на которых в значимой степени держится российская экономика.

реклама

  За счёт множества различных рычагов удалось вернуть и удержать рубль в коридоре 59-62 за доллар США, но каждый новый день диктует новые правила игры. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ближайшие месяцы российский рубль начнёт дешеветь к иностранным валютам, причиной тому снижение стоимости нефти на мировом рынке и снижение объёма поставок в некоторые страны, то самое эмбарго, начавшее работать с этого месяца. При этом в условиях проведения СВО, расходы государства только увеличиваются, что создаёт в бюджете брешь, и для её заполнения будет необходимо ослабить курс рубля, дабы сбалансировать доходы в рублёвом эквиваленте и расходы на армию.

  Правда не стоит ожидать "Байденских" курсов, валютная пара доллар рубль, по прогнозам финансовых экспертов, отправится в коридор 70-80 рублей за 1 доллар. Что касаемо введённых ограничений на поставки российской нефти, Россия заранее начала перенаправление своих энергоресурсов в восточные страны, в первую очередь Китай и Индию, также большинство западных партнёров несмотря на конфронтацию с Кремлём, не гнушаются закупать российские энергоносители через посредников и серые схемы.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

  Однако, учитывая все риски хранения валют недружественных стран на брокерских счетах, стоит разбавить свою валютную подушку безопасности к примеру китайским юанем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#финансы #санкции #сша #россия #рубль #доллар #нефть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США перебрасывают в Эстонию военное подразделение с РСЗО HIMARS
США могут поставить Украине кассетные боеприпасы, запрещённые более чем в ста странах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
3
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
68
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
12
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
9
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
24
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
7
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
11
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
+
Ученые обнаружили на Марсе огромный мантийный плюм - это значит, что планета геологически активна
1
Германия "прокатила" Украину с поставкой ЗРК Patriot - Польша не спорила
4
Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
4
Лучше во всём: журналисты сравнили графику ремейка Dead Space с оригиналом
6
В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
9
Появились первые предварительные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900
1
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
21

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
12
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
147
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
149
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
The Callisto Protocol - Рецензия
34
Главные игры декабря 2022 года
20
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
14
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
84
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
58
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
66

Сейчас обсуждают

BPretender
01:58
Иди уже н@xyй, кусок тупого дepьма, иди маме пожалуйся, да в уголке поплачь
Кем был на самом деле Виктор Бут
CPretender
01:54
Сцыкунота за чужими никами прятаться, смелости хоть отбавляй...
Кем был на самом деле Виктор Бут
BPretender
01:51
спасибо мой господин
Кем был на самом деле Виктор Бут
BPretender
01:50
пошёл н@xyй, пид@р, не мешай мне с хозяином общаться
Кем был на самом деле Виктор Бут
Зек
01:49
Да не переживай, я тебе разрешаю писать: пидорас
Кем был на самом деле Виктор Бут
BPretender
01:48
Один раз - не пид@pac
Кем был на самом деле Виктор Бут
Зек
01:47
Я вас сейчас двоих дурачков в баньку отправлю
Кем был на самом деле Виктор Бут
CPretender
01:47
ты и в женское, наверно, переодеваешься?
Кем был на самом деле Виктор Бут
Зек
01:46
Так ты получается опущенный хохол
Кем был на самом деле Виктор Бут
BPretender
01:46
сьеб@л н@ху, долб@ёоб обоссаный, ты ещё поплачь и маме пожалуйся, падаль
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем