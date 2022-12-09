Последние изменения в мировой экономике и новые санкции могут серьёзно повлиять на курс отечественной валюты

За этот год не слабо потрясло курс отечественного рубля. После плавного планомерного снижения к отметке в 70-75 рублей за 1 доллар, с началом специальной военной операции резко рухнул к отметке 140 рублей за американский зелёный, однако, спустя какое-то время отечественная валюта стала неумолимо укрепляться, и в самых пиковых значениях мы увидели 50-54 рубля за 1 доллар. В этот же момент Минфин очнулся, и начал предпринимать срочные шаги для ослабления российского рубля, так как начали страдать экспортёры, на которых в значимой степени держится российская экономика.

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За счёт множества различных рычагов удалось вернуть и удержать рубль в коридоре 59-62 за доллар США, но каждый новый день диктует новые правила игры. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ближайшие месяцы российский рубль начнёт дешеветь к иностранным валютам, причиной тому снижение стоимости нефти на мировом рынке и снижение объёма поставок в некоторые страны, то самое эмбарго, начавшее работать с этого месяца. При этом в условиях проведения СВО, расходы государства только увеличиваются, что создаёт в бюджете брешь, и для её заполнения будет необходимо ослабить курс рубля, дабы сбалансировать доходы в рублёвом эквиваленте и расходы на армию.

Правда не стоит ожидать "Байденских" курсов, валютная пара доллар рубль, по прогнозам финансовых экспертов, отправится в коридор 70-80 рублей за 1 доллар. Что касаемо введённых ограничений на поставки российской нефти, Россия заранее начала перенаправление своих энергоресурсов в восточные страны, в первую очередь Китай и Индию, также большинство западных партнёров несмотря на конфронтацию с Кремлём, не гнушаются закупать российские энергоносители через посредников и серые схемы.

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Однако, учитывая все риски хранения валют недружественных стран на брокерских счетах, стоит разбавить свою валютную подушку безопасности к примеру китайским юанем.