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  2022 год подходит к концу, на дворе декабрь месяц, начало зимы, однако для многих зима началась еще 15 сентября. После ухода криптовалюты Ethereum на консенсус работы Proof of Stake, многих майнеров вначале бросило в жар, а затем они окунулись в холод «Криптозимы». С потерей второй криптовалюты, как средства заработка, майнеров на видеокартах ждала незавидная доля, все новоиспеченные проекты, разработанные с целью подбодрить криптошахтёров, не увенчались успехом. Все токен вместе, доступные для добычи на видеокартах, не могут взять на себя даже половину всех выпущенных за последние пару-тройку лет видеоадаптеров. 

  Соответственно, ни о какой окупаемости видеокарт речи и быть не может. Это и играет поводом для снижения цен на свои товары, отечественным ритейлерам. Нет больше очередей за видеоускорителями, на вторичном рынке объявлений целый вагон и маленькая тележка.

  Сегодня прошла очередная волна снижения цен, например: Palit Nvidia 1660 Super доступна дешевле 19 тысячи рублей

  Несмотря на слухи, о скором прекращении производства данных видеоадаптеров, цены на них продолжают ползти вниз. Неплохое решение для скромного геймера, кому нужно недорогое решение для FullHD и средних настроек графики, и обязательна официальная гарантия на территории России.

  Снизилась цена и на модели от AMD, Gigabyte Radeon RX 6600 на данный момент доступна дешевле 25 тысяч рублей

    Учитывая, что по цене данная модель конкурирует с RTX 3050 от Nvidia, но по мощности уже ближе к модели RTX 3060, на данный момент является одним из лучших решений для максимальных настройках в FullHD, и наверняка данной карты хватит еще надолго в таком разрешении.

  Более требовательным пользователям стоит обратить внимание на модель Nvidia RTX 3070 Ti

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  Среднебюджетник от Nvidia подешевел еще на 2,000, и наконец опустился ниже 50 тысяч рублей. Здесь же вам будут доступны любые игры на максимальных настройках в 2K разрешении и с качественной трассировкой лучей. Вдобавок вы получаете одну из самых массивных систем охлаждения данной модели.

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#amd #nvidia #geforce #rtx #цены #рынок #видеокарт
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Capppelan
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