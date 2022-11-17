Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
Новую Nvidia RTX 3080 с официальной гарантией можно приобрести дешевле 63 тысяч рублей
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

реклама

  За последний месяц криптовалютный рынок вновь пробил дно, и обновил свои минимум за последние два года, именно так, последний раз курс Bitcoin был на уровне менее 16 тысяч долларов в ноябре 2020 года. Это стало результатом падения криптовалютной биржи FTX, напомнившей пользователям цифровых активов, о рисках хранения своих средств на счетах централизованных сервисов.

  Недавно мы разбирали бесперспективность покупки видеокарт для заработка на майнинге, по крайней мере на данный период времени. Добыча трёх криптовалют одновременно также не дала возможность ускорить окупаемость видеоадаптеров, срок которой составляет примерно 10-11 лет. На этом фоне отечественные магазины вновь снизили цены на свои товары. Например: младший флагман Nvidia GeForce RTX 3080 на 10 гигабайт видеопамяти от вендора Palit обойдётся 63 тысячи рублей

  На снижение цен для этой модели повлияло и начало продаж Nvidia GeForce RTX 4080, которая на порядок производительнее и совершеннее в плане технологий, при этом имеет уже 16 гигабайт видеопамяти. Однако, данная видеокарта всё равно может предложить поиграть в любые игры на ультравысоких настройках графики с комфортным количеством кадров в секунду. При этом можно будет не ограничивать себя FullHD разрешением.

  Подешевела и среднебюджетная AMD Radeon RX 6800, имеющая 16 гигабайт видеопамяти

  В чистой производительности данная модель является конкурентом Nvidia RTX 3070 Ti, но уступает в технологиях, хуже обстоят дела с трассировкой лучей, нет технологии DLSS, видеопамяти хоть и 16 гигабайт, но стандарта GDDR6, у той же RTX 3070 Ti уже установлена более быстрая GDDR6x. Однако карточка всё же даёт жару в современных играх и не оставит своего обладателя разочарованным.

  И один из самых бюджетных игровых вариантов на сегодняшний день: Nvidia GTX 1660 Super

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

  19,190 рублей, именно столько обойдётся комфортный гейминг в FullHD разрешении, но при запуске наиболее требовательных игр придётся немного снизить настройки графики до высоких или даже средних, это необходимо будет сделать ради плавной картинки, также стоит отметить скромное по нынешним меркам количество видеопамяти.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #geforce #radeon #rtx #цены
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

NVIDIA исправила проблему чёрного экрана при включении ПК с GeForce RTX 4090/4080 в новой прошивке
Nvidia исправила вызывающую 100% использования видеокарт GeForce ошибку Windows 11
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
11
Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
25
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
14
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
26
Ученые: Ваши кости могут быть черными, и вы можете даже не знать об этом
+
Realme 10 Pro получит рамку 1мм, стереовибрацию, 120Гц 6,7" Amoled, 5000mAh батарею, цену около 20тр
1
Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 NASA получил собственный двигатель
1
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
2
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
59
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800X – как собрать игровой компьютер с выгодой до 2 раз
+
Проблема не в глюкозе: Исследователи обнаружили ключевую причину диабета 2-го типа
+
Вышли многочисленные обзоры видеокарты NVIDIA RTX 4080 - пожалуй лучший выбор для геймера
17
Илон Маск стремительно теряет популярность в США
3
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
5
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
17
Gamers Nexus протестировали GeForce RTX 4080 — новинка быстрее GeForce RTX 3090 Ti
3
Nvidia RTX 4080 не хватает в магазинах, а RX 7900 XT и XTX поставляются лучше, чем RTX 4090
25

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
137
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
60
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
80
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
48
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
29
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
81
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
32
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
15
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
11

Сейчас обсуждают

НеБрат Шеши
15:11
Может они жулики. Что собственно и видно по содержанию разжигающих статей и по комментариям когда укро-руссофобов не банят, а банят тех кто с ними борется. Тебе вероятно не платят потому что ты на тер...
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
hendehog
15:10
Какие? За последние пять лет не помню, чтобы у меня что-нибудь глючило без файла подкачки.
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
Антон Васильев
15:10
Так шо тебя кинули!? У меня вообще статьи не пропускают
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
32Влад32
15:09
Ну да. Предложили одну, а двое захотели купить. Спрос на 100% превысил предложение!
NVIDIA призналась, что готовит новые видеокарты с архитектурой Ada Lovelace
aggile
15:08
программа по запуску Бидона и Пелоси на период обмена ЯО ?
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Палец Шеши
15:08
Да Я же чисто по фану, мне этих гроши на хер не нужны, мне больше интересует, действительно платят, или нет.
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
Палец Шеши
15:08
Вообще ни копейки ни за одну статью не заплатили.
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
Infinity78
15:08
чем они там тебя удивят? что за мусор у вас в головах? Вы готовы слушать дебилов, которые втирают вам что вот это ssd в 5 раз дороже но лучше, у него кэш, у него скорость, буфер, наработка. А вот поду...
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
aggile
15:07
Мы все видели рассказ про 4 секунды реагирования от поляцких ракетчиков)))
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Федор Двинятин
15:06
Слышь, форумный "интеллектуал", походу тебя в школе учили только православию и вере, а уроки развивающие сообразительность отменили за ненадобностью, глянув на тебя походу учителя решили что мыслитель...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем