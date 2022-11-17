Новую Nvidia RTX 3080 с официальной гарантией можно приобрести дешевле 63 тысяч рублей

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За последний месяц криптовалютный рынок вновь пробил дно, и обновил свои минимум за последние два года, именно так, последний раз курс Bitcoin был на уровне менее 16 тысяч долларов в ноябре 2020 года. Это стало результатом падения криптовалютной биржи FTX, напомнившей пользователям цифровых активов, о рисках хранения своих средств на счетах централизованных сервисов.

Недавно мы разбирали бесперспективность покупки видеокарт для заработка на майнинге, по крайней мере на данный период времени. Добыча трёх криптовалют одновременно также не дала возможность ускорить окупаемость видеоадаптеров, срок которой составляет примерно 10-11 лет. На этом фоне отечественные магазины вновь снизили цены на свои товары. Например: младший флагман Nvidia GeForce RTX 3080 на 10 гигабайт видеопамяти от вендора Palit обойдётся 63 тысячи рублей

На снижение цен для этой модели повлияло и начало продаж Nvidia GeForce RTX 4080, которая на порядок производительнее и совершеннее в плане технологий, при этом имеет уже 16 гигабайт видеопамяти. Однако, данная видеокарта всё равно может предложить поиграть в любые игры на ультравысоких настройках графики с комфортным количеством кадров в секунду. При этом можно будет не ограничивать себя FullHD разрешением.

Подешевела и среднебюджетная AMD Radeon RX 6800, имеющая 16 гигабайт видеопамяти

В чистой производительности данная модель является конкурентом Nvidia RTX 3070 Ti, но уступает в технологиях, хуже обстоят дела с трассировкой лучей, нет технологии DLSS, видеопамяти хоть и 16 гигабайт, но стандарта GDDR6, у той же RTX 3070 Ti уже установлена более быстрая GDDR6x. Однако карточка всё же даёт жару в современных играх и не оставит своего обладателя разочарованным.

И один из самых бюджетных игровых вариантов на сегодняшний день: Nvidia GTX 1660 Super

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19,190 рублей, именно столько обойдётся комфортный гейминг в FullHD разрешении, но при запуске наиболее требовательных игр придётся немного снизить настройки графики до высоких или даже средних, это необходимо будет сделать ради плавной картинки, также стоит отметить скромное по нынешним меркам количество видеопамяти.