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  Ровно два месяца прошло с момента ухода Ethereum с консенсуса работы Proof of Stake и полного разочарования майнеров. Многие адепты культа видеокарт надеялись на то, что даже после потери такого крупного проекта найдётся преемник, которому будет под силу обеспечить доходностью такое гигантское количество различных видеоадаптеров, произведённых за последние 6-7 лет.

  Однако, как мы знаем чуда не произошло, доходы провалились ниже ожиданий, в связи с этим многие майнинг-блогеры, некогда придерживающиеся девиза "Майнинг будет жить", стремительно свернули свою деятельность и вовсе покинули информационное поле. Вслед за ними пропали и желающие влиться в ряды криптошахтёров, что в свою очередь и позволило наконец ценам в магазинах достичь своих рекомендованных показателей. Например: новенькая Nvidia GeForce RTX 3060 от Palit обойдётся 30,880 рублей. 

  Видеокарта, которую хочет подавляющее большинство геймеров, желающие относительно недорогой, но мощный и перспективный видеоадаптер, с большим объёмом видеопамяти, поддержкой DLSS и трассировки лучей. Не стоит забывать и о новинке: Nvidia GeForce RTX 3060 на 8 гигабайт видеопамяти.

  Возможно даже эта модель заинтересует больше, за счёт более низкой цены, но таких же высоких результатов в различных игровых тестах. Учитывая уровень мощности видеокарты, 12 гигабайт видеопамяти может быть использовано по полной разве только в рабочих задачах, рендеринге или монтаже видео, но в играх для 3060 8 ГБ должно быть вполне достаточно. При наличии подобного решения на рынке полностью теряется смысл в более слабых бюджетных Nvidia RTX 3050, так как разница в цене мизерная, но RTX 3060 существенно производительнее младшей модели.

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

  Даже ранее при выборе между видеоускорителями RTX 3060 и RTX 3050 геймеры предпочитали доплатить и приобрести именно RTX 3060. Возможно дело в опыте с предыдущими поколениями, на данный момент GTX 1050 уже не едва может удовлетворить требовать игроков в онлайн проектах, в это же время GTX 1060 может позволить играть в AAA проекты, хоть и на низких настройках графики.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #rtx #rtx 20
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