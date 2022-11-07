Размножается количество мошенников среди отечественных продавцов на торговой площадке

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Время идёт, технологии развиваются, а некоторые мошеннические схемы остаются те же. На торговой площадке Aliexpress появляется всё больше липовых продавцов, самое любопытное, что это касается именно продавцов из России.

Схема работает по следующему алгоритму: мошенник регистрирует магазин на площадке, публикуя в него товары по достаточно низким ценам, вот к примеру один из таких вариантов

После оформления заказа всё проходит в стандартном режиме, продавец подтверждает заказ. Затем с вами связывается товарищ по указанному вами номеру телефона, и сообщает об окончании товара на складе Aliexpress, однако, может предложить вам сделать заказ со склада OZON, по той же персональной цене и с такой же быстрой доставкой. Дожидается вашего одобрения, отменяет заказ оформленный через старый добрый Ali, и отправляет вам письмо со ссылкой на сайт похожий на ОZON.

Становится очевидно, что ссылка не относится к сайту OZON, однако для закрепления можно обратиться в поддержку компании. В чате горячей линии специалист сразу отписался, что данная ссылка не принадлежит торговой площадке и данное предложение является мошеннической схемой.

При переводе денег на данном фейковом сайте, деньги вам уже никто не вернёт, так что всегда будьте начеку. Уверен среди наших читателей 99% не способны попасться на подобную мошенническую уловку, но всё же если есть те, кто занимаются подобными схемами, значит есть те кто обжигается на них же.

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С переходом нашей любимой торговой площадки на новую платформу, сервис стал невообразимо хуже. Чтобы сделать всё настолько плохо нужны опыт и талант, но то, насколько опустился сайт Aliexpress с его приложением, чувство будто лично Чубайс и Гайдар контролировали процесс. Речь идёт о полнейшем тупике при обращении в поддержку, искусственный интеллект кружит вас по шаблонным вопросам, советам и прощаниям. А поисковая строка будто выдаёт всё подряд, совершенно несоответствующее запросу.