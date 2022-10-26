Исполнения китайского бренда уже представлены в каталогах отечественных ритейлеров

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

реклама

На просторах отечественного рынка, причем среди официальных дилеров компаний Nvidia и AMD, всё чаще наблюдаются видеокарты от китайского бренда AFOX.

В свою очередь дизайн данного вендора подозрительно похож на решения от нашумевшей компании Peladn, показавшей себя в производстве на уровне наших любимых: JieShuo, Mllse, Kllisre, 51Risc, Graphicsplayer, Huananzhi и других подобных производителей.

Однако, данный производитель на рынке Китая уже с 2008 года, и за этот период в скандалах с бывшими в употреблении компонентами уличен не был, что собственно вселяет надежду на получение качественных продуктов от данного бренда. Помимо видеокарт на просторах Китая имеются и материнские платы Afox, и планки оперативной памяти Afox, и SSD накопители, блоки питания, системы охлаждения, в общем компания делает огромное количество различных комплектующих. Сама фирма была основана в 2008 года и является дочерним проектом Foxxcon, с этим связано и название компании - "Asian Fox".

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Ранее компания официально заявила, о готовности представить на рынке свои исполнения новых линеек Nvidia GeForce RTX 4000 и AMD Radeon RX 7000. Компания рассчитывает представить свои исполнения и флагманских моделей и самых бюджетных.