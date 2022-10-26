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На просторах отечественного рынка, причем среди официальных дилеров компаний Nvidia и AMD, всё чаще наблюдаются видеокарты от китайского бренда AFOX.
В свою очередь дизайн данного вендора подозрительно похож на решения от нашумевшей компании Peladn, показавшей себя в производстве на уровне наших любимых: JieShuo, Mllse, Kllisre, 51Risc, Graphicsplayer, Huananzhi и других подобных производителей.
Однако, данный производитель на рынке Китая уже с 2008 года, и за этот период в скандалах с бывшими в употреблении компонентами уличен не был, что собственно вселяет надежду на получение качественных продуктов от данного бренда. Помимо видеокарт на просторах Китая имеются и материнские платы Afox, и планки оперативной памяти Afox, и SSD накопители, блоки питания, системы охлаждения, в общем компания делает огромное количество различных комплектующих. Сама фирма была основана в 2008 года и является дочерним проектом Foxxcon, с этим связано и название компании - "Asian Fox".
Ранее компания официально заявила, о готовности представить на рынке свои исполнения новых линеек Nvidia GeForce RTX 4000 и AMD Radeon RX 7000. Компания рассчитывает представить свои исполнения и флагманских моделей и самых бюджетных.