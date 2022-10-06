Victrix BFG Pro несёт в себе большую вариативность в конфигурациях и имеет разные исполнения D-pad

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Суббренд компании PDP - Victrix известен своими контроллерами, джойстиками и игровыми гарнитурами высокого качества, для различных консолей: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и персональных компьютеров. Особые ностальгические эмоции у геймеров из 80-ых и 90-ых вызвала модель Pro FS Arcade Fight Sticks, данный контроллер исполнен по типу тех самых игровых автоматов 20-го века. Самыми популярными были стойки с играми серии "Street Fighter"

На данный момент найти эти ретро автоматы всё сложнее, однако мы имеем возможность приобрести Pro FS Arcade Fight Sticks и получить геймерский опыт 80-ых годов.

Но время не стоит на месте, и вот, компания презентует новый контроллер Victrix BFG Pro ценой в 179 долларов, предоставляющий своему обладателю практически полностью изменить при необходимости конфигурацию кнопок и джойстиков

С помощью комплектной отвертки можно будет менять сами компоненты на запасные или альтернативные, либо просто разворачивать площадку, меняя местами джойстики и кнопки. Данный функционал позволит более тонко настроить конфигурации под конкретные жанры видеоигр, подбирать для себя наиболее комфортное расположение для шутеров, файтингов или РПГ.

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Изначально контроллер аналогичен оригинальному от компании Sony, что не удивительно, если учитывать официальное лицензирование Sony Interactive Entertainment, Также можно заметить фирменное оформление кнопок Sony PlayStation. Для большего удобства, клиент может поменять и оформление D-pad, на выбор даётся три варианта. Заряжается устройство от разъёма USB-C, имеется и 3.5 мм вход для наушников. Дополнительно настроить управление можно через бесплатную программу Victrix Control Hub.