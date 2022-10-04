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Европейский парламент проголосовал за перевод мобильной электроники на USB-C порт
Закон вступит в силу спустя 20 дней после голосования и потребует от производителей перейти на данный стандарт уже к конце 2024 года
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  Уже не первый год в Европе поднимается вопрос, об уходе компании Apple от своего фирменного разъёма питания 8-pin, и перейти на более современный и распространенный USB Type-C. И вот, Европейский парламент принял законопроект, согласно которому все мобильные устройства, включая продукцию вышеупомянутой компании Apple, должны будут оснащаться разъёмом USB-C. Данное требование необходимо будет реализовать до конца 2024 года.

  К подобному решению Европейская комиссия двигалась уже более десяти лет, основной задачей было снабдить все мобильные устройства, будь то смартфон, телефон, планшет, компактные фото и видео камеры, электронные книги, наушники и гарнитуры, портативные игровые консоли, компьютерные мыши или портативные колонки каким-то одним стандартным портом питания либо подключения. Также в этот список попали и ноутбуки, однако у последних сроки исполнения закона до конца 2026 года. Товары, по типу смарт-часов или фитнес-браслетов не будут подпадать в данный законопроект, в связи с небольшими размерами и зачастую полным отсутствием каких разъёмов питания.

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  Учитывая, что львиная часть рынка мобильной электроники, уже со временем перешли с портов старого образа на более совершенный USB-C, коснётся решение Еврокомиссии в основном компании Apple, с её линейкой Iphone, и производителей различных навигаторов, цифровых камер и гарнитур, использующих в своей продукции устаревшие порты Micro-USB, Mini-USB и так далее.

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