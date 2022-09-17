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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Майнеры кочуют между монетами в поисках хоть какой-то выгодности
Посмотрим, какой стала окупаемость видеокарт после долгожданного обновления сети Ethereum
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3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
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  Главная монета криптошахтёров - Ethereum покинула алгоритм работы Proof of Work, то есть добыть этот актив путём майнинга больше не получится. Но умерла ли сама индустрия добычи криптовалют? Вновь посмотрим доходность на примере Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

  Если ранее мы ориентировались на производительность на алгоритме Ethash, на котором как раз и добывалась вторая криптовалюта, то в данный период времени майнеры постоянно переходят от алгоритма к алгоритму в поисках наиболее выгодного местечка. 

  Ближайшие недели майнеры могут почувствовать себя настоящими кочевниками, набегая на очередную монету, в разы увеличивают сложность сети, а вместе с этим и уничтожая доходность данной монеты, ну а дальше поиски новых монет. Также не увенчалась успехом попытка воссоздать Ethereum для майнинга, токен под название EthW убили в первые же пару дней, обрушив стоимость токена с 63 до 9 долларов США. Итого на данный момент самой доходной монетой является Neoxa, обеспечивающая доходность на RTX 3060 Ti в районе 23 рублей в сутки, при этом правило 120w потребления наверняка уже не работает, так как многие алгоритмы потребляют до 180w. При затратах на электроэнергию в 4,5 рубля за киловатт мы получим 19 рублей в сутки к оплате, итого чистая прибыл 4 рубля в сутки. Есть ли смысл подсчитывать дальше? Грубо говоря, окупаемость в моменте примерно 10,000 суток, и есть подозрения, что данная инвестиция не самая выигрышная. 

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
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  Но не стоит думать, что майнинг навсегда ушел в забвение, вероятнее всего к 2024 году на рынках может всё серьезно измениться, очередной халвинг BTC наверняка встряхнет рынок и мы увидим новые взлёты на криптовалютном пространстве.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #криптовалюты #ethereum #rtx #токены #окупаемость
4
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Майнеры кочуют между монетами в поисках хоть какой-то выгодности
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После перехода Ethеreum на PoS майнинг на видеокартах ушёл в минус, не окупая даже электричество
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