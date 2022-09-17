Посмотрим, какой стала окупаемость видеокарт после долгожданного обновления сети Ethereum

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Главная монета криптошахтёров - Ethereum покинула алгоритм работы Proof of Work, то есть добыть этот актив путём майнинга больше не получится. Но умерла ли сама индустрия добычи криптовалют? Вновь посмотрим доходность на примере Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Если ранее мы ориентировались на производительность на алгоритме Ethash, на котором как раз и добывалась вторая криптовалюта, то в данный период времени майнеры постоянно переходят от алгоритма к алгоритму в поисках наиболее выгодного местечка.

Ближайшие недели майнеры могут почувствовать себя настоящими кочевниками, набегая на очередную монету, в разы увеличивают сложность сети, а вместе с этим и уничтожая доходность данной монеты, ну а дальше поиски новых монет. Также не увенчалась успехом попытка воссоздать Ethereum для майнинга, токен под название EthW убили в первые же пару дней, обрушив стоимость токена с 63 до 9 долларов США. Итого на данный момент самой доходной монетой является Neoxa, обеспечивающая доходность на RTX 3060 Ti в районе 23 рублей в сутки, при этом правило 120w потребления наверняка уже не работает, так как многие алгоритмы потребляют до 180w. При затратах на электроэнергию в 4,5 рубля за киловатт мы получим 19 рублей в сутки к оплате, итого чистая прибыл 4 рубля в сутки. Есть ли смысл подсчитывать дальше? Грубо говоря, окупаемость в моменте примерно 10,000 суток, и есть подозрения, что данная инвестиция не самая выигрышная.

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Но не стоит думать, что майнинг навсегда ушел в забвение, вероятнее всего к 2024 году на рынках может всё серьезно измениться, очередной халвинг BTC наверняка встряхнет рынок и мы увидим новые взлёты на криптовалютном пространстве.