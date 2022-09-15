Спустя годы ожидания, разработчики Ethereum наконец перевели свой проект на новый алгоритм работы





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Сегодня в период с 9 до 10 часов по московскому времени наконец произошло долгожданное слияния, криптовалюта Ethereum перешла на новый алгоритм работы Proof of Stake, теперь данный токен невозможно добыть путём майнинга. В связи с данным событием разработчики проекта провели онлайн конференцию, на которой собственно и было объявлено об окончательном переходе.

Постепенно все мощности сети ETH начали перетекать на другие криптовалюты и алгоритмы, тем самым раздавив доходность до ничтожно малых цифр. Ещё до окончания перехода, небольшой части перешедших вычислителей хватило чтобы опустить доходность той же самой Nvidia Geforce RTX 3060 Ti на монете Ethereum Classic до 50 центов. На данный момент различные майнинг калькуляторы просто отказываются работать, но не сложно представить что сейчас творится со сложностью на различных алгоритмах. Одним словом майнеры к концу дня после полного осознания случившегося примутся оценивать своё оборудование для дальнейшей продажи на вторичном рынке.

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Пока что не многие ещё ознакомились с конечным результатом перехода Ethereum на PoS, а тем более успели просчитать какая доходность их ожидает, но со временем когда неразбериха уляжется, мы в конце концов сможем приобрести необходимые комплектующие по достаточно выгодным ценам. Будем следить за реакцией отечественных ритейлеров, скорее всего как обычно она последует спустя определенное время.