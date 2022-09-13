PCI Special Interest Group предупреждает о высоких рисках при использовании адаптеров 8-Pin на 12VHPWR

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В одной из наших статей мы разбирали проблемы с плавлением или возгоранием различных выходов от блока питания, либо всяческих переходников и адаптеров, так вот представьте, что в ближайшем будущем с выходом новой линейки Nvidia RTX 4000 эта проблема может стать более распространённой.

Всё дело в том, что если линейка RTX 3000 обладала огромным потреблением только в флагманском сегменте, начиная от RTX 3080, то уже следующая линейка, как сообщают инсайдеры, будет вся требовать большое количество энергии. Соответственно, помимо внушительного тепловыделения самой видеокарты, будет еще и повышенная нагрузка на кабели питания, и если мы могли наблюдать плавление 8-Pin коннекторов на таких картах как RTX 3080 или RTX 3090, то вычислители уровня RTX 4090 могут вызвать некоторые сложности у пользователей.

По данной ссылке вы можете увидеть пример таких проблем

Самое интересное, не сказать, что это нехороший Aerocool KCAS, нет, это довольно качественный блок питания от Corsair, и даже они могут не выдержать серьезной нагрузки.

Некоммерческая организация PCI Special Interest Group заявила, о серьезной опасности при использовании адаптеров с 8-Pin на 12VHPWR, так как новые видеокарты уже будут оснащены данным стандартом, и привычный нам 8-Pin выход может просто не выдержать повышенной нагрузки и привести к оплавлению кабеля.

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Соответственно вышеупомянутая PCI SIG предупреждает о необходимости обновить свой блок питания на уже имеющий выход 12VHPWR, при решении установить новую видеокарту из серии Nvidia RTX 4000.